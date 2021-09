¿Dónde se han hallado meteoritos en Colombia?

La semana pasada las redes sociales se inundaron con un particular suceso: un video mostraba un supuesto “meteorito” que habría caído en un lote del barrio Villas de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla.



Y aunque todo se trató de la campaña de expectativa por la construcción de un megaproyecto urbanístico, hubo dudas sobre si se trataba de una piedra caída del cielo.



(Le puede interesar: Video del momento exacto en el que un meteorito entra a la Tierra)



Sergio Montes, geólogo especializado en el estudio de meteoritos en el país, explica cuáles son las características de estos objetos, qué los diferencia de una piedra común y en qué lugares de Colombia se ha encontrado evidencia de la caída de estas rocas espaciales.

¿Qué es un meteorito?

Un meteorito es una roca que proviene del espacio. Se denomina de esta manera cuando lo encontramos caído en el suelo terrestre; cuando vemos pasar el objeto en el cielo, lo que comúnmente llaman estrella fugaz, es un meteoro.



Provienen del espacio exterior, comúnmente vienen del cinturón de asteroides y pertenecen al Sistema Solar.

¿Cómo se pueden diferenciar de otras rocas?

Meteorito de Flensburg, con corteza de fusión negra. Foto: REMITIDA / HANDOUT por A. BISCHOFF / M. PATZEK, UNIVERSITÄT MÜNSTER

La primera forma de distinguir un meteorito del resto de las rocas que se encuentran en el suelo terrestre es verlo caer. Si observamos que es un meteoro cayendo y deja una estela de luz, como aparece en muchos videos de cámaras de vigilancia, y luego encontramos ese objeto caído, evidentemente se trata de un meteorito.



La mayoría de las veces la gente lo ve caer, pero no sabe dónde. Son muy pocos, como en el caso de Cheliábinsk, en Rusia, los que se ven pasar en los videos y y cuyos fragmentos se hallan en el suelo.



Cuando ya ha pasado mucho tiempo en el suelo terrestre (pueden ser miles y hasta millones de años y están dentro de las capas terrestres) hay que analizar el objeto, en el laboratorio de meteoritos, para establecer con certeza si se trata de uno.



Los geólogos utilizamos el conocimiento sobre estas rocas y empezamos a buscar minerales que son netamente extraterrestres (no son comunes en la Tierra), para llegar a un diagnóstico exacto.



Hay personas que se dedican en el laboratorio exclusivamente a analizar la procedencia de esos minerales; mirándolos se puede saber de qué parte del Sistema Solar pueden estar llegando estas rocas.



(También: Subastarán meteoritos de hace 4.500 años; ¿cuánto cuestan?)

¿Qué tan probable es que una persona, sin proponérselo, se encuentre con un meteorito que haya caído hace mucho tiempo en la Tierra?

Es muy poco probable. Entre los pocos lugares en los que pueden hallarse meteoritos están las zonas desérticas. Arenas como las del Sahara hacen evidente un objeto caído.



Un meteorito posee una corteza negra producto de la fricción y calentamiento en la atmósfera al ingresar a la Tierra (corteza de fusión), esa corteza hace evidente al meteorito sobre la arena amarilla en un desierto, por ejemplo. Cuando aparece en medio de la nada lo más probable es que nadie lo haya puesto allí a propósito; lo más lógico es que haya caído del cielo. Con esas características muy básicas, muy clásicas, podemos empezar a creer que es un meteorito.





A partir del hallazgo, sin embargo, es necesario hacer análisis profundos para establecer si en realidad lo es.



La Antártida es otra zona donde pudieran hallarse con más frecuencia, pues se trata de otro desierto, pero de hielo blanco, que hace más evidente una roca oscura.

¿Y en Colombia?

En Colombia es muy complejo, porque tenemos mucha vegetación, una topografía bastante quebrada, muchas montañas con una dinámica de transporte de material, como derrumbes, remociones en masa y movimiento de rocas en ríos, que hacen difícil distinguir una roca terrestre de un meteorito.



Al buscar meteoritos las personas seguramente se guiarán por el hecho de que se trata de rocas negras, pero en realidad hay muchas de ese color; en otras palabras, no es fácil distinguirlos solo por el color o esas características.



Es necesario tener en cuenta otras características, como el peso, la densidad, el magnetismo, si tiene materiales minerales metálicos o no y las texturas. Lo más prudente es el análisis en laboratorio, que incluye el estudio químico y geológico completo.

¿En qué regiones del país se han hallado meteoritos?

Aunque oficialmente se tiene el registro del impacto de dos meteoritos como el que cayó en Santa Rosa de Viterbo, y en Cali, en el país se han reportado más colisiones de bólidos. Foto: Cortesía María Elvira Escallón

El más conocido es el meteorito de Floresta y Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. La historia cuenta que en esta zona, en 1810, cayó un meteorito metálico y se dispersó en varias partes que llegaron hasta Floresta y Santa Rosa.



Hay varios fragmentos en Colombia de pocos meteoritos, están en varias universidades y museos, y también en el exterior.



(Además: La misión de la Nasa para explorar Psyche 16: el 'asteroide de oro')



En el desierto de la Tatacoa cayó uno metálico recientemente, más pequeño que la palma de la mano, y uno más en Cali en 2007; se trata de una condrita, un tipo de meteorito que no es considerado metálico sino pétreo, parece una roca más similar a las terrestres y, por lo tanto, más difícil de distinguir. Afortunadamente en esta ciudad se dieron cuenta de la perforación de los techos cuando cayó.



En Colombia se han visto más registros de meteoros, pero no se han encontrado los meteoritos de esos eventos.

¿Se han encontrado símbolos grabados en meteoritos?

La roca del barrio Villa de San Pablo. Foto: Nu3

Quienes analizamos meteoritos nunca hemos encontrado transcripciones humanas y ningún tipo de registro parecido a palabras, letras o jeroglíficos en ellos.



Nada de eso, quiero ser enfático, hemos visto en rocas extraterrestres.



Definitivamente, cuando se encuentran figuras de este tipo han sido hechas por las personas (como ocurrió con la roca que esta semana apareció en el barrio Villa de San Pablo, en la ciudad de Barranquilla).



Estas rocas extraterrestres llamadas meteoritos las encontramos simplemente como una corteza negra, pero no es definitivo.

¿Qué hacer si uno cree encontrar un meteorito?

Lo primero que hay que saber es que los meteoritos no tienen valor comercial, porque son elementos geológicos con interés patrimonial. Por eso son hallazgos que se deben reportar al Servicio Geológico Colombiano; allí están a cargo de salvaguardarlos para su estudio por parte de investigadores e instituciones.

¿Qué riesgo existe de que nuevos meteoritos impacten la Tierra?

Los meteoritos están cayendo constantemente de distintos tamaños, hay micrometeoritos entrando a la Tierra en una gran cantidad todos los días, pero son muestras más pequeñas a 5 milímetros.



Sin embargo, hay otros más grandes, que son los que vemos en el cielo como estrellas fugaces. Esos pueden llegar hasta tamaños de 50 centímetros, que explotan en la entrada a la atmósfera y desaparecen; no alcanzan a llegar sino fragmentos pequeños y no se consideran peligrosos.



Ya los más grandes, por ejemplo de más de 10 metros o kilómetros, es muy poco probable que caigan y que los encontremos o que produzcan una gran explosión.



Para eso hay un sistema de defensa creado a nivel internacional, también en Estados Unidos, para detectar esos cuerpos que podrían llegar a ser potencialmente peligrosos para las ciudades o para la existencia de la vida.

REDACCIÓN CIENCIA

