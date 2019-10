En Colombia, 53 niñas son abusadas sexualmente cada día

En Colombia, cada día, 53 niñas sufren abuso sexual. Además, y según datos de la Fiscalía General de la Nación, solamente el 18 por ciento de los asesinatos de niñas han sido judicializados como delitos de género; de estos, el 64% no ha llegado, siquiera, a la ejecución de penas.

Así se desprende de un informe que publica, este viernes la ONG Save the Children con motivo del Día Internacional de la Niña. Según la organización, que cita cifras de Medicina Legal, durante 2018, se recibieron 19.328 denuncias por presunto abuso sexual en niñas y adolescentes mujeres, y, en el mismo año, 114 niñas perdieron la vida.



En el mismo informe, Save the Children asegura que, en el mundo, una de cada tres niñas y mujeres sufrirá violencia física o sexual durante su vida y, alrededor de 120 millones de niñas en todo el mundo han sufrido violaciones u otros actos sexuales forzados.



“Entre las niñas de 14 a 21 años, el 66 por ciento ha experimentado atención sexual no deseada o acoso en un lugar público. Aproximadamente, 650 millones de mujeres se casaron siendo niñas y, según cálculos de la organización, 134 millones de niñas se casarán entre ahora y 2030, 28,1 millones de las cuales lo harán antes de cumplir 15 años”, indicó Save the Children.



“Hoy, hacemos un llamado a la sociedad y al Estado como garantes de derechos para que sean respetadas y protegidas. No será un día de celebración, hasta que dejen de ser humilladas, vulneradas, violadas o masacradas, su protección es nuestro deber”, apuntaron.



REDACCIÓN EDUCACIÓN