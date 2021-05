Empresa de Jeff Bezos venderá tiquetes para viajes espaciales

Blue Origin, la compañía aeroespacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de la venta de pasajes para los vuelos comerciales al espacio.



(Le puede interesar: Increíble simulación de asteroide pone a prueba defensas del planeta).

"Es la hora. Puedes comprar el primer asiento en #NewShepard", señala al tiempo que invita a los interesados a registrarse para aprender cómo hacerlo en. "Los detalles estarán disponibles el 5 de mayo", se lee en el trino, que no aporta información sobre el costo que tendría cada tiquete.



La nave en la que Blue Origin planea realizar viajes espaciales comerciales es el cohete New Shepard (su nombre rinde homenaje a Alan Shepard, el primer astronauta estadounidense en el espacio), que tiene capacidad para transportar a seis pasajeros.



(También: El espectacular 'halo de luna' que captó un fotógrafo en la Antártida).



El último vuelo de prueba de la nave espacial se llevó a cabo el 14 de abril. La compañía detalló que este simulacro tuvo gran importancia, ya que el personal hizo varios ensayos para futuros vuelos con clientes.



De acuerdo con CBS News, el lanzamiento de prueba de New Shepard no contó con ningún miembro del equipo de Blue Origin a bordo

Jeff Bezos y Elon Musk, combate de jefes en el espacio

Facebook Twitter Linkedin

Jeff Bezos y Elon Musk, dueños de inmensas fortunas, están en una batalla por el espacio que, según analistas, es más una guerra de grandes egos. Foto: Michael Reynolds. EFE / Frederic J. Brown. AFP

El anuncio de la compañía de Bezos es el episodio más reciente de la dura batalla que mantiene con Elon Musk por ganar presencia en el espacio. Y como toda guerra, esta también trae golpes bajos.



La semana pasada Musk publicó un trino especialmente sugestivo y de connotación sexual sobre un proyecto de Jeff Bezos de desarrollar un artefacto de alunizaje para la Nasa, que finalmente se llevó SpaceX, la división espacial del propio Bezos, también jefe de Tesla.



"Es más que una batalla por el espacio", comenta Dan Ives, analista para la sociedad Wedbush. "Es una batalla de egos". Es "algo personal" entre los dos hombres, que lanzaron sus sociedades espaciales a principios de los años 2000, y están codo con codo en el ranking de las grandes fortunas.



(También: Michael Collins: el valor del ‘hombre más solitario del mundo’).



Jeff Bezos, de 57 años, y fundador del grupo Blue Origin, es el hombre más rico del mundo con 202.000 millones de dólares, mientras que Elon Musk, de 48, el excéntrico patrón de Tesla y SpaceX, ocupa la tercera posición con 167.000 millones de dólares, según Forbes.

Satélites

Esta rivalidad se cristalizó este domingo en dos grandes proyectos para desarrollar internet de banda ancha y los objetos conectados, y el de los vuelos tripulados al espacio, bajo forma de misiones o de turismo.



El desarrollo de proyectos espaciales se hace mediante fructíferos contratos públicos propuestos principalmente por la Nasa y por el ejército estadounidense, que suelen subcontratar de manera creciente en el sector privado, lo que permite a estas empresas disponer de presupuestos considerables para desarrollar programas con fines comerciales.



En este aspecto, Elon Musk lleva una clara ventaja. SpaceX, con su red Starlink, ha puesto en órbita con su propia lanzadera a centenares de satélites, mientras que Jeff Bezos, que prevé invertir 10.000 millones de dólares en su constelación satelital Kuiper, no ha lanzado aún ningún satélite tras haber sufrido retrasos en el desarrollo de su primer cohete.



Musk también ha logrado una ventaja psicológica sobre Bezos en el terreno de éste, la "nube" (cloud): la división Azure de Microsoft, especialista de la informática a distancia, se alió a fines de 2020 con SpaceX en un proyecto de 10.000 millones de dólares, tras una licitación del Pentágono ganada por Azure contra Amazon, el gigante fundado por Jeff Bezos.



SpaceX "ha adquirido un cierto grado de confianza con la Nasa", constata Xavier Pasco, director para la Fundación de la investigación estratégica. Así, la sociedad espacial de Elon Musk garantiza el suministro regular de la Estación Espacial Internacional (EEI) desde el 2012, y lleva hacia ella a astronautas de la Nasa y de otras agencias, en los pasados días por última vez.

Tribunales

"El simple hecho (de que SpaceX) sea certificado para enviar astronautas es una etapa muy importante" asegura Pasco. "Blue Origin, la empresa de transporte aeroespacial fundada por Bezos, no tiene esa confianza, ya que no es operativa" prosigue el experto.



Ello ha enfurecido a Bezos, obligado a cuestionar ante la justicia varios de esos mercados públicos. En efecto, el jefe de Amazon vive obsesionado con este proyecto espacial, y sueña con colonizar el espacio, mientras se burla del sueño de Elon Musk de querer colonizar Marte.



(Además: Así será el próximo viaje de la humanidad al espacio).



"Les digo a mis amigos que quieren colonizar Marte, que vayan antes a pasar un año a la cumbre del Everest y me digan cómo se sienten, porque (el Everest) es un paraíso al lado" de Marte, afirmó en una conferencia en 2019, sin citar a Musk.



Pero más allá de la batalla de los egos, está la batalla financiera. "Bezos y Musk saben que el ganador de la próxima batalla espacial será coronado de aquí a uno o dos años" subraya Dan Ives. Y los réditos financieros de este enorme mercado empezarán realmente dentro de 15 a 20 años, y podrían representar varios cientos de miles de millones de dólares, explica.

Con información de AFP

Encuentre también en Ciencia:

Así es la minuciosa fabricación de la vacuna anticovid de BioNTech

China lanza la cápsula central de su futura estación espacial

¿Por qué el cielo es de color azul?