Conozca cómo funcionaría el primer vientre artificial para bebés prematuros

Investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia, en Estados Unidos, llevan varios años desarrollando un prototipo de útero artificial. Después de varias discusiones con expertos, pruebas, análisis de datos y resultados, lograron determinar que esto ha sido un éxito en animales.



(Puede leer: ¡Como de película! Crean útero artificial vigilado por una niñera robot).

El proyecto llamado el Entorno Extrauterino para el Desarrollo del Recién Nacido (Extend) tiene como objetivo de principal 'simular las funciones de los úteros naturales' y así ayudar a los bebes a que se desarrollen por completo cuando nacen sobre las 23 o 24 semanas.



Añadiendo que, para el caso de los bebes humanos, se necesitan alrededor de las 37 y 42 semanas del embarazo.



En el año 2017, específicamente en el mes de abril, los expertos del Hospital Infantil de Filadelfia dieron a conocer el útero artificial, en ese momento habían logrado dar vida y, por tanto, crecer a aproximadamente ocho corderos durante cuatro semanas.



(Puede leer: Video: EctoLife, la inquitante 'fábrica de bebés' en úteros artificiales).

Facebook Twitter Linkedin

Los corderos han sido seres claves en este proyecto. Foto:

Entre los hallazgos se conoció que a los corderos les salió lana, sus pulmones y sus cerebros se desarrollaron hasta estar maduros.



Así, para el año 2019, algunos miembros de esta investigación catapultaron sus esfuerzos e iniciaron uno de los primeros proyectos de gestación de vientre en el mundo, de nombre: ‘startup’ Vitara Biomedical, también con sede en Filadelfia.



Por su parte, según el medio español El Confidencial, los creadores e investigadores de Extend informaron que la tecnología no busca establecer el 100 por ciento de toda la gestación en los bebes.



Al contrario, el objetivo en concreto es brindar un tipo de simulación conforme con el útero natural, el cual permitiría la supervivencia y el crecimiento sano de los bebés extremadamente prematuros.



(Puede leer: Tenía dolor de espalda, fue al hospital y descubrió algo que la dejó atónita).

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto de útero artificial lleva varios años. Foto: Archivo

¿Cuál es el panorama futuro respecto al 'útero artificial'?

Luego haber establecido varios resultados positivos en torno a la gestación, maduración y crecimiento en el útero artificial, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), de Estados Unidos, convocó el pasado septiembre de 2023, una reunión con decenas de expertos en el tema.



Entre ellos se destacaron neonatólogos, pediatras, especialistas en bioética y otros, con la finalidad de debatir las posibilidades negativas y positivas de este proyecto.



Además, la FDA no ha perdido contacto con los líderes de Extend, pues, la clave es que a pesar de que aún no han determinado una fecha exacta en el calendario del presunto ensayo clínico, debido a que las reuniones han sido a puertas cerradas, se espera que pronto inicien las pruebas.



En conformidad con la revista internacional New Scientist, algunos datos apuntan a que si no surgen "sorpresas de última hora, los ensayos comenzarán este 2024".



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...