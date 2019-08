La Nasa investiga el posible primer delito espacial

La Nasa investiga lo que podría ser el primer delito cometido en el espacio, informó el New York Times este sábado. La astronauta Anne McClain está acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a los registros financieros de su exesposa desde la Estación Espacial Internacional (ISS) donde estaba realizando una misión de seis meses, según el diario estadounidense.

La expareja de Anne McClain, Summer Worden, presentó una denuncia este año ante la Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia independiente, tras haberse percatado de que la astronauta había accedido a su cuenta bancaria sin su permiso.



La familia de Worden también presentó una denuncia ante la inspección general de la Nasa, según el periódico. Para la abogada de McClain, su clienta no cometió ningún delito y accedió a los registros bancarios mientras estaba a bordo de la ISS para vigilar la cuenta conjunta de la pareja, como lo hacía durante su relación. Los investigadores de la agencia espacial estadounidense contactaron con las dos mujeres, según el New York Times.



Worden indicó que la FTC no había respondido sobre la usurpación de identidad, pero un investigador especializado y la inspección general de la Nasa estudian la acusación, aseguró el diario.



AFP