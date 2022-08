La misión de la NASA lleva más de un año estudiando la superficie de Marte. Cada cierto tiempo, el vehículo robotizado envía imágenes a la tierra de lo que encuentra.



Los científicos que están detrás de esta exploración se llevaron una sorpresa el 4 de agosto con lo que recibieron. El último muestreo del Rover Perseverance recogió aparentemente un fragmento de pelo.



El robot suele tomarse un tiempo para extraer muestras y luego toma las imágenes. En esta ocasión, además del pelo, también apareció un pequeño objeto en el portabrocas del automóvil.



La NASA aún no tiene claro de dónde habrían salido estos elementos. Están investigando si se trataría de partes de los escombros que se desecharon cuando la misión aterrizó en Marte.



Otra de las hipótesis de los expertos es que se podrían haber producido directamente dentro del robot. Para saber su procedencia se activó una nueva misión en la que el vehículo girará su brazo para encontrar imágenes más claras de los fragmentos.



Las actividades de diagnóstico para determinar la procedencia de lo que fue encontrado, involucran a las cámaras delanteras Navcam y Hazcam. Se espera que el próximo fin de semana haya nuevas fotografías del interior y exterior del robot.



El Rover Perseverance

Este vehículo robotizado salió de la tierra en el 2020 y aterrizó en febrero de 2021 en la superficie de Marte, en el cráter Jezero. El todoterreno tiene como misión explorar el planeta, encontrar señales de vida y dar nuevas luces sobre su composición.



El proyecto hace parte del Programa de Exploración de Marte de la NASA y fue propuesto por primera vez en el 2012. Se espera que el Rover Perseverance continúe realizando su trabajó por al menos 700 días.



El vehículo no ha salido del cráter donde aterrizó. En el último año se ha dedicado a recoger piedras y partes del terreno que ayuden a los científicos a analizar si hay vida en Marte.



Esta no es la primera vez que el Perseverance toma imágenes de objetos inesperados. Hace tres semanas, en una de las fotografías apareció una cuerda. Aunque no se sabe a ciencia cierta su origen, en la NASA creen que se trata de partes dejadas por el mismo robot.

En internet se compartieron muchas teorías sobre la procedencia del objeto. Foto: NASA

