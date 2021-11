Agujero sigma, un misterio de tamaño subatómico resuelto

En el 2019, los astrónomos sorprendieron al mundo con la primera imagen que se lograba de un agujero negro.



Observaciones hechas gracias al proyecto del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT, por su sigla en inglés) que logró capturar uno de estos objetos astronómicos situado en el centro de la galaxia Messier 87, pero cuya existencia había sido predicha en 1915 por Albert Einstein en la teoría general de la relatividad.

Algo similar ocurría con el agujero sigma; hace unos 30 años se había predicho teóricamente la existencia de una distribución no homogénea de la carga de los electrones alrededor de un átomo de halógeno, pero nunca se había observado directamente debido a que, hasta ahora, la observación de las estructuras subatómicas estaba más allá de la capacidad de resolución de los métodos de imagen directa, y parecía poco probable que esto cambiara.



Sin embargo, científicos del Instituto Checo de Tecnología e Investigación Avanzadas (Catrin) de la Universidad de Palacky Olomouc, el Instituto de Física de la Academia de Ciencias Checa (FZU), el Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias Checa (IOCB Praga) y el Centro de Supercomputación IT4Inovations de la Universidad Técnica de Ostrava (VSB) presentaron un método con el que se han convertido en los primeros del mundo en observar un agujero sigma.

Con su investigación, publicada en Science, consiguieron aumentar drásticamente la capacidad de resolución de la microscopía de barrido, que hace varios años permitió a la humanidad obtener imágenes de átomos individuales, y han pasado así del nivel atómico a los fenómenos subatómicos.



Para Pavel Jelínek, de la FZU y del Catrin, confirmar la existencia de los agujeros sigma, predichos teóricamente, no es diferente a observar agujeros negros.



“Nunca se habían visto hasta hace solo dos años, a pesar de haber sido predichos en 1915 por la teoría general de la relatividad. Visto así, no es muy exagerado decir que la obtención de imágenes de los agujeros sigma representa un hito similar a nivel atómico”, dice el destacado experto en el estudio teórico y experimental de las propiedades físicas y químicas de las estructuras moleculares en la superficie de las sustancias sólidas.



Aunque el profesor de la Universidad Nacional y doctor en Física Jairo Alexis Rodríguez considera la comparación forzada al tratarse de temas tan lejanos, el método propuesto por los checos sí representa un hecho importante por las aplicaciones que puede tener para un campo como el de la química cuántica.



“Esto es clave porque básicamente a nivel atómico uno lo que busca es entender cómo son, cómo funcionan los átomos y cómo están configurados los niveles atómicos porque de esto van a depender sus propiedades. Por eso, medir esa estructura atómica de una manera más precisa es clave”, explica.



Algo que en su opinión puede ponerse aún más interesante si se lleva al campo de las moléculas o con sistemas más complicados que un átomo. “En un material más complejo es más difícil determinar las propiedades cuánticas de las moléculas. Estos señores lo que han tratado es, en efecto, definir lo mejor posible la estructura atómica de cualquier cosa. La técnica que desarrollan para lograrlo es lo más emocionante, porque va a lograr adelantos en nuevos materiales, moléculas de tipo biológico o de tipo cristalino, que tienen aplicaciones en un montón de áreas tecnológicas”.



Según los científicos responsables del estudio, la capacidad de obtener imágenes de una distribución de carga de densidad electrónica no homogénea en átomos individuales permitirá, entre otras cosas, comprender mejor la reactividad de las moléculas individuales y la razón de la disposición de las distintas estructuras moleculares. “Creo que se puede decir que la obtención de imágenes con resolución subatómica va a tener un impacto en varios campos de la ciencia, como la química, la física y la biología”, dice Jelínek.

