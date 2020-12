El misterio de la aparición y desaparición de las aves

La próxima vez que vea un ave y se deslumbre con su vistoso y colorido plumaje o escuche su hermoso canto, podrá recordar, por ejemplo, que ese animal posiblemente pertenece, al grupo de las paseriformes, el mayor entre las aves y al que hacen parte alrededor del 65 por ciento de las 10 mil especies que existen en el planeta.

(Le puede interesar: 2020 se despide con una 'estrella de Belén' única en 800 años)

Las paseriformes son conocidas comúnmente como aves cantoras y se caracterizan, entre otras, por las melodías que son capaces de entonar.



En la región neotropical, es decir en Centro y Suramérica, existe un grupo de paseriformes conocido como los paseriformes suboscinos, que representa cerca de la tercera parte de la totalidad de especies de aves que aquí tenemos.



(Vea también: El cielo que nos inspira, la noche en que Tumaco conoció las estrellas)



En total, son cerca de 1.300 especies que se encuentran en un sinnúmero de hábitats que incluyen páramos, bosques húmedos, desiertos y hasta ciudades. Entre ellos están el bichofué , la carcajada , el gallito de roca , o el sirirí.



Por lo tanto, la próxima vez que esté cerca de uno de estos pájaros también podrá recordar, y sentirse afortunado de saber que ese animal está ahí gracias al resultado de procesos que han durado miles de años, y que la aparición de esa especie tal vez se dio en el lugar más inesperado posible.



Así lo determina el estudio “La evolución de un ‘punto caliente’ de biodiversidad”, publicado recientemente en la revista Science.



De acuerdo con esta investigación, los puntos calientes de diversidad son aquellos lugares del planeta en los que existe una mayor biodiversidad de fauna, como por ejemplo las selvas del Pacífico colombiano, y en los que se esperaría que los procesos de especiación, es decir de aparición de nuevas especies, se dieran a un mayor ritmo que en otros.



Además: Las extinciones masivas siguen un ciclo de 27 millones de años



La investigación estuvo liderada por el biólogo colombiano Gustavo Bravo (Universidad de Harvard) y Michael Harvey (Universidad de Texas) y contó con la participación internacional de académicos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, así como de Brasil, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.



El objetivo del equipo era construir el mayor y más completo mapa filogenético (algo así como el árbol genealógico) de los paseriformes suboscinos. Al final, los investigadores lograron elaborar un mapa con el 99 por ciento de las aves paseriformes.

Si bien la mayoría de las especies se encuentra en ecosistemas más estables, las nuevas especies surgen con mayor velocidad en lugares con menos especies y con climas más extremos FACEBOOK

TWITTER

Dicha tarea fue posible gracias al análisis detallado de miles de muestras genéticas de aves tomadas durante expediciones científicas y depositadas en 21 colecciones biológicas localizados en todo el mundo. De esta manera fue posible determinar el ritmo evolutivo con el que estas especies van apareciendo -y desapareciendo- a lo largo de la historia.



En otras noticias: Las extinciones masivas siguen un ciclo de 27 millones de años



Además, gracias a esa herramienta empezaron a hacer interesantes hallazgos.



“Encontramos que, contrario a lo esperado, se han formado más rápidamente especies de paseriformes suboscinos en los lugares denominados como 'coldspots', o puntos fríos de biodiversidad, es decir, en zonas con un bajo número de especies, con temperaturas muy bajas o muy altas, o lugares muy secos y con condiciones climáticas extremas”, asegura Bravo.



“Nos dimos cuenta de que, si bien es cierto que en la actualidad la mayoría de las especies de aves se encuentra en ecosistemas relativamente más estables, como la selva tropical, las nuevas especies surgen con mayor velocidad en lugares con menos especies y que tienen climas más extremos, como sabanas o desiertos", indica Bravo, biólogo de la Universidad de los Andes con doctorado en la Universidad del Estado de Luisiana, Estados Unidos.



"Asimismo, notamos que, en esos lugares más dinámicos climáticamente, las especies también desaparecen a tasas más altas”, explica Bravo, quien comparte la autoría del estudio, entre otros, con el también biólogo colombiano Andrés Cuervo, director de la Colección de Ornitología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.



Para Bravo, una razón que podría explicar este fenómeno es que estas regiones con climas más dinámicos no solo son más proclives a la extinción de especies, sino también a la aparición de nuevas especies, lo que permite tener una tasa alta de especiación pero manteniendo un número total de especies relativamente bajo.



También: Una colombiana al servicio de la Estación Espacial Internacional



En cambio, en los lugares más estables, como por ejemplo la Amazonia, la alta diversidad observada es el resultado de la acumulación de especies durante periodos largos de tiempo, y donde tanto las tasas de especiación y extinción de especies parecen ser más bajas.



Bravo asegura que este estudio envía un mensaje sobre la importancia de aumentar los esfuerzos por cuidar los ecosistemas más estables y frágiles de cambios abruptos, por ejemplo, de temperatura, como los que acarrea el cambio climático.



Asimismo, el biólogo considera que este estudio también revela la necesidad de preservar la biodiversidad en todos los rincones del planeta, incluso en aquellos en donde se cree que no es tan necesario.



“Cuando se habla de conservación, las personas normalmente piensan en lugares megadiversos como la Amazonia pero no en otros como los desiertos. Lo que alertamos es que la conservación de ecosistemas menos diversos también debe ser prioritaria ya que son lugares importantes para mantener los procesos que generan la biodiversidad. Además, muchas especies en estos lugares están bajo alto riesgo de desaparecer y suelen recibir poca atención para su conservación”, apunta.



Bravo destaca la capacidad cada vez mayor que tienen los científicos colombianos de hacer aportes a la ciencia mundial: “ahora es habitual encontrar nombres de investigadores e instituciones de nuestro país en estas importantes colaboraciones internacionales. De esta forma estamos construyendo conocimiento para muchos campos y disciplinas”, apunta.



Finalmente, Cuervo afirma "esa capacidad de colombianos a través de continuas exploraciones de campo y colecciones biológicas fortalecidas puede dar luces sobre por qué Colombia tiene una diversidad biológica tan inmensa.”



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

Redactor de ciencia

​@ScienceNico