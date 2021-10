Fotos: el megayate nuclear que juntaría a multimillonarios y científicos

Durante la pandemia, entre los multimillonarios del mundo se empezó a incrementar la necesidad de comprar yates de lujo, pues querían mantenerse alejados en medio de la emergencia mundial.



Sin embargo, estas naves tienen un efecto negativo en el medio ambiente, pues representan más de 7.000 toneladas de CO2 al año, según un informe de los antropólogos de la Universidad de Indiana.



A raíz de esto, el empresario Aaron Olivera propuso el Earth 300, un proyecto para la construcción de un yate en el que se mezclarán los lujos y la investigación científica.



(Le puede interesar: Un glamping del multimillonario Richard Branson es el mejor hotel del mundo).

El objetivo del viaje, además de ofrecer nuevas experiencias, será la recolección de datos para reducir y solucionar la crisis climática que enfrenta el mundo.



El Earth 300 será un megayate con una longitud de 300 metros. Tendrá 13 pisos, dos docenas de laboratorios científicos, una plataforma para helicópteros y 20 suites VIP de lujo.



El proyecto está previsto para el 2025, y será apoyado por una docena de entidades como la multinacional International Business Machines Corporation (IBM), el estudio de arquitectura naval Iddes Yachts y la empresa de clasificación de barcos RINA.



(Siga leyendo: Cofundador de Apple Steve Wozniak lanza nueva compañía espacial).

"La razón por la que estamos construyendo un barco es que el cambio climático es un problema global, por lo que necesitamos un vehículo global", mencionó Aaron Olivera.



"¿Por qué no tomar a las personas más ricas del mundo, juntarlas con los científicos más inteligentes y brillantes y permitirles experimentar de primera mano lo que está sucediendo?", se preguntó el empresario.



En este momento el megayate se encuentra sobre planos y, si se confirma su construcción, se llamará a los mejores astilleros de Alemania y Corea del Sur para el trabajo.

¿Quiénes podrán ingresar al megayate?

El Earth 300 tiene un modelo bastante elegante y futurista. Foto: Captura video de Earth 300

Según la cadena de noticias ‘CNN’, Olivera dijo que "esta nave será una computadora flotante que permitirá que personas de todo el mundo participen en el viaje. Eso significa que estas personas adineradas que subirán a bordo tendrán que compartir la experiencia con el mundo, no solo entre ellos".



La nave estará diseñada para un total de 425 cupos, entre los cuales estarán 165 tripulantes, 160 científicos, 20 estudiantes y 20 expertos entre economistas, ingenieros, artistas, políticos, etc., dejando más de 50 puestos disponibles para las personas a las que les gustaría aventurarse.



“Personas como Elon Musk, Michelle Obama, Greta Thunberg, la autora de "No Logo" Naomi Klein, y la fundadora de la marca de ropa Patagonia, Yvon Chouinard, seguramente estarán en la lista”, publicó el medio citado.



El ingreso a la nave está avaluado en un millón de dólares, es decir, un poco más de tres mil millones de pesos colombianos.

El Earth 300 estará diseñado para navegar los 365 días del año. Foto: Captura video de Earth 300

El ingreso a la nave está avaluado en un millón de dólares, es decir, un poco más de tres mil millones de pesos colombianos.



El dinero recaudado con los boletos de entrada se utilizará para financiar la ciencia.



Sin embargo, Olivera anunció que las personas que deberán pagar por el ingreso serán los turistas adinerados. Los demás invitados tendrán un pase gratuito con todos los beneficios incluidos.



"Esa es la forma en que estamos democratizando la experiencia al permitir que personas que nunca podrían pagar el boleto suban a bordo", concluyó el empresario.



(Le recomendamos: Qué se sabe de la misteriosa escuela donde estudian los hijos de Elon Musk).

¿Por qué este megayate no tiene un impacto negativo en el ambiente?

El Earth 300 contará con tecnología que aun no sale al mercado. Foto: Captura video de Earth 300

La nave contará con combustibles sintéticos ecológicos. Estos cumplirán la función de mantener en movimiento el megayate, pero además neutralizarán las emisiones de CO2.



Según la cadena de noticias ‘CNN’, “Olivera planea eventualmente modernizar un reactor de sal fundida, un tipo moderno de reactor nuclear”.



La empresa CorePower, en colaboración con TerraPower, se encuentran trabajando para desarrollar la nueva tecnología que propone Olivera.



(Le puede interesar: Fotos: así viven los hijos de los hombres más ricos del mundo).



Además, Google e IBM están creando una computadora cuántica “para lograr una velocidad y una potencia increíbles”, un dispositivo que aún no se encuentra en el mercado.

El yate más grande del mundo

El Earth 300 es una herramienta para acabar con la crisis climática. Foto: Captura video de Earth 300

En el mundo existen dos barcos similares al Earth 300: el Azzam, el cual ya está completamente construido, y el REV Ocean que se encuentra sobre planos.



(Siga leyendo: ¿Por qué tres magnates quieren 'conquistar' el espacio exterior?).



El Azzam pertenece a la familia real de Abu Dhabi. Este tiene 180 metros de eslora y actualmente es considerado como el más grande del mundo.



El REV Ocean, por su parte, es un proyecto que se tenía previsto para el 2022, pero debido a dificultades con la construcción, el plazo se extendió cinco años más.



El proyecto tiene origen noruego y, según los planos, tendrá 182 metros de largo.



El Earth 300 estará muy por encima de estos dos, ya que contará con 300 metros de eslora y una tecnología totalmente inédita para su funcionamiento.



“Olivera dice que prevé que Earth 300 se convierta en un objeto icónico de su generación y establece comparaciones con la antorcha olímpica y la torre Eiffel”, publicó ‘CNN’.

