El Polo oceánico de inaccesibilidad, más conocido como Punto Nemo, es considerado el lugar más inhóspito del planeta Tierra.

Fue descubierto en 1992 por Hrvoje Lukatela, un ingeniero croata canadiense que, utilizando un programa de computación especializado, buscó tres puntos equidistantes en el globo terráqueo y así dio con él.



De acuerdo con el portal de noticias BBC, está localizado a más de 1.600 kilómetros de las costas de tres islas: Isla Ducie, Motu Nui (islote de la Isla de Pascua) y Maher. Todas ubicadas en el Océano Pacífico.

Según informó la revista National Geographic, el nombre del Punto proviene de un personaje del escritor francés, Julio Verne: el ‘Capitán Nemo’, protagonista de la novela ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’ (1869).



La revista explica que, al ser tan remoto, el viento no alcanza a arrastrar desde tierras continentales ningún tipo de materia viva. Por lo cual, la actividad biológica allí es casi nula.



Como no existe la presencia de especies, ni de vida marina, Punto Nemo se utiliza como basurero de desechos espaciales.



Por ejemplo, en 2011, tras la precipitación controlada de la estación espacial Mir, la primera en ser habitada por personas de forma permanente, algunos de sus pedazos terminaron allí.



Desechos que en realidad no representan una amenaza para el ecosistema debido a que, tal como en los naufragios, los restos son colonizados por los pocos organismos que persisten en este punto.



De hecho, la región que rodea a Punto Nemo es conocida por las agencias espaciales como la Zona Deshabitada del Pacífico Sur, de acuerdo con BBC. Un lugar tan lejano, que no es apto para el desarrollo de la vida e inaccesible para los seres humanos.



Incluso, hay quienes dicen que es posible que los astronautas sean las personas que se acerquen más a esta zona, pues la distancia del Punto respecto a tierra firme es mayor a la que hay respecto a una estación espacial.



Prueba de lo anterior es que la Estación Espacial Internacional se encuentra a alrededor de 400 kilómetros de la Tierra, mientras que la masa terrestre habitada más cercana a Punto Nemo está a más de 2.700 kilómetros.



Redacción Ciencia