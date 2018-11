El inmenso valor de lo no visible / Opinión

Hace unos días, la Fundación Biodiversidad nos recordó en redes sociales que los verdaderos pulmones del planeta son imperceptibles para el ojo humano: el fitoplancton que produce, tanto en aguas dulces como marinas, el 75 por ciento del oxígeno que respiramos y absorbe el 25 por ciento del CO2 que se emite a la atmósfera.

Este grupo de microalgas es la principal fábrica de carbohidratos, proteínas e, incluso, lípidos, soportando las demandas alimentarias de los animales presentes en el agua.



Pero no es el único ejemplo de los organismos que no vemos y ofrecen grandes servicios a la naturaleza y el hombre.



Las bacterias y hongos forman una compleja microbiota que es capaz de transformar los desechos orgánicos en compuestos minerales que pueden ser reutilizados por organismos autotróficos, o bien, hay otro grupo que hace un enriquecimiento con proteína bacterial, permitiendo que estos desechos orgánicos tomen un nuevo valor nutricional y puedan ser consumidos por los seres que llamamos heterótrofos, es decir, aquellos que no pueden sintetizar su propio alimento.

En otras palabras, se convierten en suplementos proteicos de gran valor que permiten que muchas especies de peces, cangrejos y gusanos, entre otras, crezcan y se reproduzcan.



Últimamente se habla de un grupo denominado los tardígrados u ositos de agua; se trata de 1.200 especies registradas de no más de 0,5 mm que habitan desde los polos hasta el ecuador, y desde las montañas más altas hasta el fondo del océano, y que tienen la capacidad de permanecer en períodos de latencia o criptobiosis hasta por 30 años.



Los tardígrados son considerados importantes biocontroladores de plagas en los suelos que consumen gran cantidad de nematodos, así como una de las especies más relevantes para el estudio de la evolución o la búsqueda de curas a enfermedades como el cáncer.



No puede olvidarse entonces, siempre que se contemple un paisaje, un lago, el mar o la fuerza de un río, que dentro de él hay organismos diminutos con un valor ecológico incluso superior a aquellos que son perceptibles a la vista. Tampoco que nuestras acciones positivas o negativas sobre los ecosistemas y sus comunidades tendrán un efecto similar sobre estos grandes soportes de la vida.



ANDRÉS FRANCO HERRERA

Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo