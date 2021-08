Para la mayoría es una aventura. Tratar de abordar el infinito como una idea difícil de captar por nuestra mentalidad finita es un viaje que quizás nunca termine. Por ello, el profesor Francesc Rossell i Pujós invita en el segundo libro de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, dedicado al esclarecimiento de la existencia o no del infinito, a que el lector se abroche el cinturón, sin determinar si el concepto del ocho acostado es un viaje o un destino.



Y es que para el matemático catalán, “si hay una cosa clara acerca del infinito es que, en realidad, a lo largo de la historia ha habido opiniones opuestas respecto a su existencia real. Posiciones enfrentadas de forma más o menos radical, según las épocas y las personas, quienes han expresado sus argumentos para concluir que su punto de vista era el correcto”.



En El infinito: ¿es un viaje o un destino? el especialista en finanzas y estadística relata posturas, desde la teoría de los cuatro elementos, de Tales (623 a. C.- 546 a. C.) y su discípulo, Anaximandro (610 a. C.-545 a. C.), los números ‘pegados’ de Eudoxo (390 a. C.-337 a. C.) –controvertidos por Aristóteles y Zenón de Elea (490 a. C.-430 a. C.) mediante la paradoja de la flecha y la diana–, pasando por el método cuantitativo de Arquímedes aplicado al conteo de los granos de arena del planeta como una cifra finita y llegando a las teorías de conjuntos del ruso Georg Cantor (1845-1918), demostrando el interés por la búsqueda de lo desconocido.



“Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado por el más allá: cómo son los paisajes que se vislumbran más allá de la propia aldea, qué tipo de vida hay, si es que hay algún tipo de vida, más allá de las estrellas; qué hay después de la muerte, etc. Estamos inmersos en viajes con destino ignoto”, escribe el autor de la segunda entrega de Grandes Ideas de las Matemáticas, que llegará mañana con EL TIEMPO por un valor de 24.900 pesos en almacenes de cadena, librerías o con su vendedor de confianza.



