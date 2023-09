Quedan pocas semanas para que en Colombia pueda apreciarse un eclipse anular de Sol. El próximo 14 de octubre, nuestro país será uno de los lugares privilegiados para apreciar este evento astronómico, que se iniciará a las 11:48 a. m. y alcanzará su punto máximo hacia la 1:36 p. m.



Sin embargo, expertos como el divulgador científico Germán Puerta se han mostrado preocupados por el riesgo que puede representar observar este fenómeno sin precaución.



De la mano de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, Puerta se encuentra por estos días dictando conferencias en colegios públicos para informar al público general sobre la correcta manera de deleitarse con el impresionante evento. Sobre estos temas, EL TIEMPO habló con el astrónomo aficionado, quien nos cuenta por qué genera tanta expectativa este eclipse y nos da detalles sobre su nuevo libro 25 historias asombrosas de la astronomía.

¿Cuál es la importancia de este eclipse?

Curiosamente, los eclipses de Sol son más frecuentes que los de Luna. De hecho, el año entrante hay dos de Sol que se verán, uno en Estados Unidos y otro en Chile, y no hay ninguno de Luna. Pero mientras un eclipse lunar cubre medio planeta, que un eclipse de Sol pase cerca de donde una persona está es más raro. De hecho, hubo un híbrido anular el 8 de abril del 2005 que se dio solamente en la costa norte de nuestro país y el del 26 de febrero del 98, hace 25 años, que fue un eclipse total que sí se vio en Colombia. Así que estamos frente a un evento que toda una generación no ha visto.

¿Es extraño que en esta parte del planeta donde se ubica nuestro país sea visible un eclipse solar?

Todos los eclipses pueden suceder en cualquier lugar del planeta. De hecho, Colombia tuvo una buena racha de estos eventos. Recuerdo el del 23 de diciembre de 1973, el de 12 de octubre de 1977, el del 11 de julio de 1991, el del 29 de febrero de 1998 y el del 8 de abril del 2005. Aunque parciales hemos tenido algo más, pero realmente que el centro del eclipse pase por Colombia, solo esos. El próximo es el 8 de abril del 2028, cuyo centro va a pasar por Leticia, en el Amazonas. Lo que pasa es que el área que cubre un eclipse solar es mucho más pequeña que la de un eclipse de Luna. Esa es básicamente la razón por la cual son más raros.

¿Por qué considera usted que este evento es de alto riesgo?

Este eclipse va a pegar duro. Es un evento de alto riesgo. Me gusta hacer comparaciones, el del 26 de febrero del 98, al igual que el que tendremos este año, ese eclipse solar también fue al mediodía, pero ocurrió un día jueves y los escolares estaban en sus instituciones y colegios y más o menos les enseñaron cómo verlo o cómo no hacerlo.

Fases del eclipse. Foto: AFP / Yasser Al-Zayyat

Este año veremos el evento un sábado, con puente festivo y en medio de la semana de receso escolar en la que toda la población juvenil, infantil va a estar dispersa, muchos de ellos sin un control de adultos. Otra diferencia importante es que en 1998 la empresa Foto Japón trajo dos millones de filtros y esta vez en los que hay disponibles no creo que lleguen ni a 300.000. No hubo una entidad nacional que se preocupara por distribuir filtros entre la población, como sí sucede en otros países. No hay las herramientas para observarlo y la gente va a cometer las imprudencias típicas como emplear métodos caseros como la radiografía, el vidrio ahumado, el platón de agua o peor, mucho las gafas oscuras.

¿Por qué es incorrecto recurrir a estos métodos?

Este tipo de recursos caseros lo que hacen es que reducen la exposición a la luz visible, pero no se está filtrando la radiación ultravioleta e infrarroja, que es letal. Y peor aún, puede haber quienes traten de verlo a simple vista, porque la disminución del brillo solar va a ser notable: en Bogotá solo queda descubierto el 7 por ciento del disco solar, mientras que en la zona de anularidad (donde mejor se verá el anillo de fuego que se formará en el eclipse) quedará descubierto solo el 3 por ciento. Así que la imprudencia puede ser muy frecuente y eso es letal para la vista, de ahí la importancia de campañas como la que estamos realizando con la Secretaría de Educación en Bogotá.

¿Qué puede hacer una persona que no tiene a la mano instrumentos adecuados para ver el eclipse?

Hay tres formas de ver el Sol de manera segura. Una es con los filtros certificados, hechos de un material que se inventó para proteger naves espaciales de la radiación solar y tradicionalmente se han usado para observar los eclipses. Filtra la totalidad de la radiación ultravioleta y toda la infrarroja. La segunda forma es con el vidrio para soldar número 14 o superior, y la tercera es una observación indirecta, con la proyección a un papel o a una pantalla usando una cámara oscura con una caja de cartón como la que estamos enseñando a construir en los colegios.

¿Qué puede pasar si el 14 de octubre tenemos un cielo nublado?

Si está nublado no se podrá observar, pero el eclipse será largo, en Bogotá comienza a las 11:48 a. m. y termina hacia las 3:15 p. m., con su punto máximo a la 1:36 p. m., por lo que habrá un tiempo considerable para observarlo en sus diferentes etapas.

Asegúrese de contar con gafas de sol certificadas para evitar lesiones en los ojos. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER

¿Cuáles serán los mejores lugares para apreciar este evento en el país?

Cuanto más cerca se esté de la línea central de anularidad, mayor duración se tendrá del evento. En las carreteras que pasan por estos sitios se espera gran concentración de personas, por ejemplo, por Neiva-Villavieja y por Tuluá - Buga - Palmira.

A propósito de curiosidades sobre eventos astronómicos, usted también está estrenando un nuevo libro. ¿Qué podemos encontrar en 25 historias asombrosas de la astronomía?

Son 25 curiosidades que van desde la historia de la perrita Laika, la de Valentina Tereshkova, la de Orson Welles con La guerra de los mundos. Podría hacer otros dos libros con cincuenta historias más, pero elegí estas porque me parecieron asombrosas porque la gente no suele conocerlas. Por ejemplo, me encanta una sobre por qué fue la Luna la que hundió al Titanic.

