Opinión/ El compromiso de las universidades con la sostenibilidad

Frente a la creciente y necesaria orientación hacia la conservación y el uso responsable de los recursos naturales que se palpita a nivel mundial, un campo que por fortuna no es ajeno para Colombia, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el país surge como la más clara directriz para llevar a la realidad tantos análisis, discusiones y oratorias.

Independientemente de si hay consenso o no con las metas fijadas a 11 años, existen unos signos claros que indican, a viva voz, que debemos pasar a los hechos. El planeta y el territorio nacional no dan más espera, como se pudo concluir en la última Cumbre Ambiental, celebrada en las universidades Jorge Tadeo Lozano y Central, liderada por Carlos Fonseca.



Las instituciones de educación superior, valga decirlo, son actores fundamentales frente a la reacción ambiental rigurosa y analítica que debe tener la sociedad colombiana de cara a sus ecosistemas y al entorno donde cada ser humano crece, actúa e interactúa.



La sostenibilidad ambiental y los actos de conservación deben permear obligatoriamente y con fortaleza las aulas y los currículos de todas las áreas del saber, desde las ingenierías y las ciencias de la salud, pasando por las ciencias sociales, la economía, la administración, el arte y el diseño.



Todos están, de una u otra forma, cubiertos en los ODS 2030. No se puede dejar esa responsabilidad solamente al compendio de carreras asociadas a las ciencias naturales que, como hijas huérfanas, necesitan de la interdisciplinariedad para poder enfrentar la gran complejidad que trae el deterioro de la naturaleza.



Deben surgir, de la juventud actual, los líderes que abanderen causas, cambios y acciones que eviten que sigamos llegando al día del sobregiro de la Tierra cada vez más temprano, como sucedió este año; en efecto, el 29 de julio, la demanda de recursos naturales excedió la capacidad de renovación anual de los ecosistemas, es decir, otra vez, la humanidad pasará casi medio año viviendo en déficit con la naturaleza.



Las megatendencias en las cuales se desenvuelven nuestros jóvenes, como la hiperconectividad, las vidas fluidas, los ambientes virtuales y la vivencia de experiencias, deben constituirse en fortalezas necesarias y aliadas de la biodiversidad, fortalecidas desde la óptica de la innovación y el emprendimiento.



Con proactividad, sensatez y sin radicalismos, pueden ser el camino para apropiarnos ecológicamente de las riquezas naturales, siempre entendidas como patrimonio invaluable de la nación y principal tesoro de las generaciones actuales y futuras.



Andrés Franco Herrera

Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo