El complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy abrió al público

El Centro Espacial Kennedy Visitor Complex anunció que el complejo de visitantes se reabrirá a partir del jueves, 28 de mayo de 2020 con admisión reducida, límites de asistencia y algunas atracciones no disponibles. Durante la fase inicial de reapertura, el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy comenzará nuevas medidas y procedimientos de acuerdo con las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Esto incluye la apertura con asistencia limitada y el fomento de las compras anticipadas diarias de admisión; requerir revestimientos faciales y proyecciones de temperatura para empleados e invitados; acomodar el distanciamiento social en colas, restaurantes y otras instalaciones en todo el complejo de visitantes; y la aplicación de una mayor frecuencia de saneamiento y desinfección.



Durante el período inicial un paquete de tiempo limitado "Explore Today, Explore Tomorrow", que incluirá entrada diaria, estacionamiento y un boleto de cortesía para regresar al complejo de visitantes en 2021, será de $29.99 (110.000 mil pesos colombianos) para adultos y $24.99 (92.000 pesos colombianos) para niños. Las horas de operación serán de 10 a.m. hasta las 4 p.m. Como siempre, la salud y la seguridad de los empleados y los huéspedes es la máxima prioridad para el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy. Reforzar la salud y la seguridad de los huéspedes:



Durante esta fase inicial de reapertura se dispondrá de un número limitado de atracciones y servicios:



- Todos los huéspedes se someterán a un examen de temperatura a su llegada. El Kennedy Space Center Bus Tour no estará disponible debido a las directrices de distanciamiento social.



- Los empleados y los huéspedes deberán cubrir la cara. Los revestimientos faciales estarán disponibles para la compra en la entrada frontal. Nuevas medidas de distanciamiento físico estarán en su lugar.



- Todos los huéspedes están obligados a tener un billete cronometrado, incluyendo los titulares de pases anuales. Se recomienda encarecidamente la compra anticipada de billetes para garantizar la entrada debido a su limitada capacidad.



- El Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy continuará la amplia y amplia disponibilidad de desinfectante de manos en todo el parque, así como la mayor limpieza de rutina de rutinaria de superficies frecuentemente tocadas en el lugar de trabajo y en estaciones de trabajo, mostradores, picaportes y mostradores de billetes.



Los detalles adicionales están disponibles en: www.kennedyspacecenter.com



Los huéspedes también podrán comprar una excursión guiada por expertos espaciales a través de Heroes & Legends con el U.S. Astronaut Hall of Fame, el Rocket Garden, Naturaleza y tecnología, Viaje a Marte: Exploradores buscados, NASA Ahora, Transbordador Espacial Atlantis, Astronaut Training Experiencer. Este tour, que se limitará a grupos pequeños, cuesta $49.99 (184.000 pesos colombianos) e incluye entrada y un almuerzo en caja.



El personal directivo seguirá evaluando la situación y haciendo ajustes a la disponibilidad de exposiciones, visitas y experiencias, según se considere seguro y apropiado. Para ayudar a proteger contra la propagación de COVID-19 y ayudar a garantizar la seguridad de los huéspedes y empleados, Kennedy Space Center Visitor Complex ha tomado y seguirá tomando medidas para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus basado en la orientación del CDC. Existe un riesgo inherente de exposición a COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes.



Estas precauciones son temporales y están sujetas a cambios en cualquier momento basados en las recomendaciones del CDC, el Estado de Florida y el Condado de Brevard. La administración del Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy continúa trabajando estrechamente con expertos locales, estatales y federales para asegurar que estemos al día sobre la situación a medida que evoluciona.