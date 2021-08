‘En un futuro, con ahorros, cualquier colombiano podría ir al espacio’

Observar la Tierra desde las alturas no es algo extraño para David Mendal. Como piloto comercial, este bogotano tiene en su haber años y horas en las que pudo ver desde una posición privilegiada en el cielo cómo las cosas se vuelven más y más pequeñas al elevarse.



Pero pronto esa pasión por volar que tenía cuando veía embelesado los aviones despegar desde el aeropuerto El Dorado en su infancia y que consiguió convertir en realidad cuando a los 18 años empezó a tomar clases de pilotaje en Guaymaral lo haría soñar con llegar a alturas mayores.



(Le puede interesar: ¿Cómo convertirse en un turista espacial?)

“Siempre me he preguntado desde chiquito cómo sería subir al otro lado y ver la Tierra desde un punto donde no estamos todos acá adentro, del otro lado de la atmósfera, qué tan negro de verdad está allá arriba, qué se sentirá estar sin gravedad”, recuerda este empresario que actualmente, desde Miami, en Estados Unidos, dirige Forest Travel, una empresa de gestión de viajes corporativos.



Por eso, ahora está a la espera de su turno para ir al espacio a bordo de las naves de Virgin Galactic, la compañía con la que el multimillonario Richard Branson planea hacer de este un destino turístico alcanzable para quien esté dispuesto a pagarlo. Se dice que la lista de espera de quienes quieren repetir esta proeza ronda las 600 personas, y entre ellas está el nombre de Mendal, que podría convertirse en el 2022 en el primer turista espacial colombiano.



Le puede interesar: Crece preocupación por los impactos ambientales del turismo espacial).



¿Hace cuánto tiene apartado ese cupo?



Más o menos desde el 2006; el programa empezó en el 2004, pero el desarrollo más fuerte se vio en ese año. Ahí es cuando aparté el cupo con ellos y pagué un depósito para participar. Desde ese momento llevamos siguiendo el programa, su desarrollo, con los ingenieros hemos visitado la fábrica y el puerto espacial en Nuevo México donde está ahora mismo la nave espacial.



¿Cuánto pagó?



Pagué un depósito, por ahora, de 50.000 dólares, el costo va a ser de 200.000 dólares. Es bastante alto, no es fácil, especialmente en momentos como los que estamos viviendo ahora con la pandemia, pero la verdad, para mí ha sido un sueño toda la vida y lo voy a cumplir.



¿Cómo se conoció con Richard Branson?



Cuando empezó el programa fui uno de los principiantes cuando nos reunimos para la idea y todo el desarrollo de cómo iba a ser llevar gente al espacio. Él ya había participado con Burt Rutan en el XPrize, un concurso por un millón de dólares para el que subiera primero al espacio, ahí fue cuando él creó esta compañía de Scaled Composites que empezó a manufacturar las aeronaves espaciales.



Cada visita que hacíamos a la fábrica en California nos encontrábamos con Richard, y a medida que pasaba el tiempo uno crea una relación con él, hasta la felicidad mía cuando lo vi la semana pasada que subió y pudo lograr a los 70 años el sueño que él y todo el mundo ha tenido.

Facebook Twitter Linkedin

Richard Branson (i) a bordo de la SpaceShip Two Unity 22 mientras alcanzan la gravedad cero durante su vuelo después de despegar del Spaceport America, el pasado 11 de julio. Foto: EFE/VIRGIN GALACTIC

¿Para cuándo está programado su vuelo y cómo va a ser?



Ya que certificaron la nave, ya que Richard fue, están estimando que para el segundo semestre de 2022 van a empezar a llamar los números en la lista. No tengo fecha exacta porque es un poco prematuro y hay bastantes pruebas que tienen que hacer.



(Le puede interesar: Así fue el viaje de ida y vuelta al espacio de Bezos en 10 minutos)



El puerto espacial en Nuevo México es la base de donde salen las aeronaves, salen seis pasajeros por nave, tres vuelos al día que van a subir en un lanzador que se llama White Knight, este lanza la nave a 50.000 o 45.000 pies, donde la suelta y se enciende el propulsor y se sube más o menos en 90 segundos.



Tienes un aceleramiento de tres veces la velocidad del sonido, vas a sentir fuerzas de hasta 3g lateral en el cuerpo y te sube aproximadamente arriba de 100 km sobre la superficie.



Ya arriba se tiene cero gravedad y la vista del contraste del negro con la Tierra, que es la atmósfera tan brillante del mundo en que vivimos, eso es algo que yo no veo la hora de ver, el momento de tener cero gravedad, de poder flotar y ver la Tierra desde otro punto, eso para un humano, por lo menos para mí, va a ser algo increíble.



(Tema relacionado: David Mendal, el primer colombiano en un vuelo comercial al espacio)



¿Cuándo se iniciaría la operación comercial de estos viajes?



Sinceramente, creo que ellos van a probar primero con las primeras 600 personas del mundo que están inscritas para esto y lo van a ir modificando. Creo que dentro de dos o cuatro años vas a empezar a ver estos vuelos más frecuentes y se va a volver una costumbre ir al espacio. Tres vuelos diarios es una expectativa, está en el plan, pero todavía está muy temprano para decir cuándo lo van a poder hacer porque estamos todavía en vuelos de prueba, pero ya muy avanzados.



¿El espacio es un sueño que en algún momento va a estar al alcance de los colombianos?



Sí, claro. No es fácil, especialmente ahora en esta situación que estamos pasando, y soy muy consciente de eso, pero creo que si las cosas mejoran y hay muchos que como yo han soñado con ir al espacio, les encanta volar, tener la aventura de explorar un poquito más, creo que cualquier colombiano el día de mañana con varios ahorros va a poder hacer este paseo.