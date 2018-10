El CERN suspende colaboración con científico por comentario sexista

La Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) suspendió el lunes su colaboración con un científico italiano que aseguró que la física era un asunto de hombres, y acusó a las mujeres de obtener cada vez más puestos gracias al debate de la paridad.

El viernes, CERN organizó un taller en Ginebra titulado "Teoría de altas energías y género", al cual fue invitado el científico italiano Alessandro Strumia, de la universidad de Pisa. Varias científicas que participaron en este taller acusaron al colega italiano en las redes sociales por haber dado declaraciones sexistas.



La AFP no asistió a este taller, pero pudo leer la presentación de Strumia, en la que sugiere, con ecuaciones y gráficos múltiples, que los hombres enfrentan una discriminación cada vez mayor en el campo de la física.



Explicó que el papel cada vez más importante de las mujeres en los empleos relacionados con la física no está relacionado con sus cualificaciones, sino con la proliferación de debates sobre cuestiones de género y de paridad.



En esta presentación, apuntó: "La física fue inventada y construida por los hombres, no entramos por invitación". "La física no es sexista hacia las mujeres. Pero la verdad no importa, porque eso forma parte de una batalla política que viene del exterior. No sabemos quién va a ganar", agregó.



En un comunicado, el CERN, que está dirigida por la italiana Fabiola Gianotti, calificó de "particularmente chocante la presentación hecha por este científico invitado".



La organización precisó que no conocía el contenido de la presentación antes de realizarse el taller e indicó que decidió retirarla de su sistema de archivo en línea, "conforme a su código de conducta, en virtud del cual los ataques e insultos personales no están tolerados".



"La diversidad forma parte del CERN y es también uno de los valores fundamentales bajo nuestro código de conducta. La organización está plenamente comprometida en la promoción de la diversidad e igualdad, en todos los niveles", subrayó.



En un segundo comunicado, el CERN anunció la "suspensión con efecto inmediato del científico de toda actividad en dicho centro, a la espera de una investigación sobre el incidente de la semana pasada".



La organización indicó que la polémica presentación fue una de las 38 intervenciones previstas en el marco de este evento que se realizó entre el 26 y 28 de septiembre en Ginebra.



Según la CERN, en estos 10 últimos años, el porcentaje de mujeres que trabajan en el seno de la organización ha aumentado muy poco y continúan representando alrededor del 20% del conjunto del personal.



