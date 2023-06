La Nasa informó que este miércoles 28 de junio un enorme asteroide se aproxima velozmente a la Tierra y pasará muy cerca de esta. Sin embargo, los especialistas esperan que no llegue a un punto potencialmente peligroso, aunque podría llegar a ingresar en la órbita terrestre.

(Puede leer: Atención: la Nasa halló una galaxia nunca antes vista ¿qué dicen los expertos?)



La Nasa reportó que la roca espacial es llamada 2013 WV44 y tiene un diámetro de 160 metros aproximadamente. Viaja a una velocidad de 11,8 kilómetros por segundo, lo que sería aproximadamente 34 veces la velocidad del sonido.

Añadió que si bien es cierto que 2013 WV44 se precipita hacia la Tierra, se estima que nunca se acercará a más de 0,02334 unidades astronómicas (AU), o alrededor de 3,4 millones de kilómetros. "Si bien parece una distancia lejana, está relativamente cerca en términos astronómicos", explicó.



La Nasa explicó que con su tamaño y su proximidad, el gigante rocoso entra en la definición de ‘potencialmente peligroso’, ya que para ello debe aproximarse a una distancia dentro de las 0,05 unidades astronómicas (7,4 kilómetros) y tener más de 140 metros de diámetro.



No obstante, la Nasa no considera este asteroide como una amenaza, ya que se encontrará a casi nueve veces la distancia entre la Tierra y la Luna, por lo que, a pesar de su tamaño, no debería significar un problema.



(Reciba todas las noticias de Última hora de EL TIEMPO en WhatsApp suscribiéndose a nuestro canal aquí)

Facebook Twitter Linkedin

Según la nasa hay 20.000 asteroides cercanos a la Tierra y ocasionalmente aparecen Foto: istockphoto

Se espera que el asteroide ingrese a la órbita ya que la ‘esfera de la colina’ de la Tierra, la región donde su propia gravedad es la fuerza dominante que atrae a los satélites, tiene un radio de 14,9 millones de kilómetros.

Más noticias en EL TIEMPO

Indignante: estaciones que vigilan volcanes y sismos en Colombia están siendo robadas

Observan oscilaciones generadas por fenómenos atmosféricos y un gran terremoto en Marte

Colombia vivirá un deslumbrante eclipse de Sol; prepárese para verlo sin dañar sus ojos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS