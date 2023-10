Analizan un asteroide compuesto por elementos 'ultradensos' no vistos en la Tierra

Los hallazgos en el espacio siguen sorprendiendo a los científicos. Ahora, la intriga es causada por el asteroide 33 Polyhymnia, situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter a una distancia de 342 millones de kilómetros de la Tierra.



Se cree que contiene materiales que no existen en el planeta, pues su densidad es extraordinaria. Los expertos lo han calificado como un objeto compacto ultradenso (CUDO, por sus siglas en inglés), lo que significa que contiene, al menos en parte, tipos desconocidos de materia "ultradensa" que no puede ser estudiada por la física convencional, de acuerdo con un artículo de Live Science.

Lea acá: (Los detalles de la primera detección de sílice en la atmósfera de un exoplaneta)

Un estudio, publicado en The European Physical Journal Plus, explica que este cuerpo podría estar formado por elementos que no están en la tabla periódica de 118 elementos químicos.



"Si los asteroides contienen efectivamente elementos superpesados, se abrirían numerosas preguntas sobre cómo se formaron estos elementos y por qué no los hemos descubierto todavía fuera de los asteroides", declaró al medio citado Johann Rafelski, coautor del estudio y profesor de Física de la Universidad de Arizona.

Vea también: (La Nasa, lista para volar hacia al asteroide metálico Psique)

El osmio es el elemento natural más pesado de la Tierra, pero los componentes de rocas como 33 Polyhymnia lo superan. Rafelski y dos colegas demuestran matemáticamente que la existencia de los CUDO puede explicarse no con materia oscura, como se creía antes, sino con clases desconocidas de elementos químicos.

Sin embargo, estos son materia de debate pues se desconocía si estos elementos superpesados se dan de forma natural y son estables, pues son altamente radiactivos y se desintegran en milisegundos.



No obstante, con la investigación mencionada se confirma que los elementos podrían no sufrir una rápida desintegración radiactiva y existir durante breves periodos.

De interés: (La Nasa revela que muestras del asteroide Bennu contienen carbono y agua)

"Todos los elementos superpesados -tanto los que son muy inestables como los que simplemente no se han observado- se han agrupado como 'unobtainium'", afirma Rafelski en un comunicado. "La idea de que algunos de ellos puedan ser lo suficientemente estables como para obtenerse en nuestro sistema solar es apasionante".



Los científicos descubrieron que los elementos con números atómicos cercanos a 164 tendrían una densidad comprendida entre 36 y 68,4 gramos por centímetro cúbico (20 y 39,5 onzas por pulgada cúbica).

Este rango se aproxima a la densidad calculada de 75,28 g por cm cúbico (43,5 onzas por pulgada cúbica) para 33 Polyhymnia.



Los resultados sugieren que los elementos superpesados, si realmente existen, podrían explicar la densidad masiva observada en la roca espacial y en otras similares, aunque la materia oscura no puede descartarse por completo como posible residente en los asteroides ultradensos.



"Lo más emocionante de este trabajo es que no sabemos exactamente adónde nos llevará", declaró Rafelski a Live Science.

NASA revela imágenes de muestras de asteroide 'Bennu'

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO