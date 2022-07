A tres kilómetros de profundidad, en la mina de oro y uranio de Moab Khotsong, en Sudáfrica, investigadores de las universidades de Toronto, Oxford y Princeton descubrieron un depósito de agua, que sería el más antiguo del mundo.



Con cerca de 1.200 millones de años, esta reserva que se ha conservado en las rocas fue calificada por los geólogos, liderados por Oliver Warr, como una "caja de Pandora para la vida", por los elementos que proliferan en ella.



El Dr. Oliver Warr, de la Universidad de Toronto, y sus coautores señalan en el artículo publicado por Nature que estas rocas cubren aproximadamente el 72 por ciento de la corteza continental de la Tierra por superficie, y pueden representar hasta el 30 por ciento de las aguas subterráneas del planeta.



Además, encontraron que las reacciones entre el agua y ciertos tipos de roca producen gas hidrógeno. Aunque la producción es lenta, en un área tan grande se puede generar un inmenso volumen de gas a lo largo del tiempo, proporcionando una importante fuente de energía para los microbios.



Parte del hidrógeno reacciona con el carbono para producir metano e hidrocarburos más complejos, lo que amplía la gama de microorganismos que puede soportar.



"Piensa en ello como en una caja de Pandora de energía productora de helio e hidrógeno, que podemos aprender a aprovechar en beneficio de la biosfera profunda a escala global", expuso Warr por medio de un comunicado.



También se ha identificado la presencia de gases nobles como el neón, el argón, el xenón y el kriptón.

Según los investigadores, los fluidos alojados en rocas cristalinas pueden preservar entornos habitables en escalas de tiempo mucho más largas que la corteza oceánica. (Imagen de referencia). Foto: Pxhere

Este no es el primer hallazgo de agua en la profundidad de la tierra. En 2013 y en 2016 ya se habían encontrado este tipo de depósitos en Canadá, y aunque también databan de miles de millones de años atrás, su comportamiento era particular, pues, según los expertos, allí el líquido se encontraba más aislado.



Sin embargo, este tipo de reservas primigenias de agua han sido objeto de investigación tanto para el almacenamiento geológico de carbono y/o residuos nucleares, como para encontrar nuevos depósitos de recursos de helio que se agotan rápidamente.

Un destello sobre la vida en otros planetas

Más allá de marcar un hito al ser el agua más antigua hallada en la tierra, este descubrimiento podría ser uno de los primeros pasos para comprender y estudiar a profundidad la vida en otros planetas.



"Los hallazgos tienen implicaciones más allá de la Tierra, donde en planetas rocosos como Marte, el agua subterránea puede persistir en largas escalas de tiempo, a pesar de que las condiciones de la superficie ya no proporcionan una zona habitable", explican los geólogos en su artículo.



Como en Marte, hay ecosistemas en otros planetas donde el agua es abundante, pero la luz solar no está disponible, lo que ya no sería indicador de ausencia de vida.



REDACCIÓN VIDA.

