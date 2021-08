Efectos secundarios, la principal preocupación frente a la vacuna

Conforme avanza el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en el país, al cual ya pueden acceder personas desde los 15 años, aún hay quienes se muestran reacios a aplicarse las dosis que ha dispuesto el Gobierno Nacional.



(Le puede interesar: Sigue alerta por lluvias y tormentas en la costa Caribe)



Cuáles son las razones que los llevan a no hacerlo fue uno de los temas consultados por la Encuesta Pulso Social del Dane, en la que se encontró que 65,9 por ciento de las personas que no se quieren vacunar creen que el biológico puede ser inseguro debido a los potenciales efectos adversos, mientras que un 20 por ciento no cree que pueda ser lo suficientemente efectivo y por eso no está interesado en ponérselo.

El sondeo, que pretende recabar información sobre el impacto de la situación generada por el covid-19 en la sociedad, también consultó entre los colombianos sobre los efectos relacionados con el llamado long covid o aquellos síntomas que persisten después de haberse recuperado de la enfermedad, en los que se destaca principalmente la fatiga o sensación de cansancio.



(Lea también: Las zonas costeras de Colombia que podrían quedar bajo el mar)

Facebook Twitter Linkedin

Durante el último año, las mujeres, en su mayoría, han sufrido episodios de nerviosismo, tristeza y soledad. Foto: ELTIEMPO

Además de lo relacionado con el covid, el estudio incluyó un apartado sobre violencias. Los resultados muestran que en este aspecto las mayores afectadas continúan siendo las mujeres, pobres en su mayoría, quienes superan a los hombres en todas las categorías y refieren haber experimentado comportamientos relacionados con violencia psicológica, como gritos e insultos de familiares para hacerlas sentir mal.



Las mujeres son quienes han sufrido más efectos como preocupación o nerviosismo, cansancio, irritabilidad, soledad, tristeza, dolores de cabeza o estomacales, dificultades para dormir, entre otros, durante el último año. Otro aspecto abordado por la encuesta fue el tema de la confianza en grupos de personas como los vecinos, desconocidos, personas de otra nacionalidad, periodistas, científicos y médicos y enfermeros, siendo este último grupo de los trabajadores de la salud el que resulta mejor librado, pues el 47,5 por ciento de los participantes dicen confiar completamente en ellos, aunque se presenta una reducción del 2,7 por ciento frente a resultados obtenidos en julio del 2020.



(Además: Temperatura en Colombia subiría 2,1 °C en 2100 por el cambio climático)



Mientras que la confianza en personas de otra nacionalidad es más bien poca. Para julio de este año, el 65,9 por ciento de las personas que participaron en la encuesta dicen no confiar nada en ellos, resultado que solo se reduce un poco frente al 68,5 por ciento obtenido el año pasado.



Un indicador que en ciudades como los de Valledupar alcanzó hasta un 91 por ciento, lo que contrasta con lo obtenido en Cartagena, donde las opiniones son más divididas: el 26,2 por ciento no confía nada, pero en la escala de 1 a 5 en la que se pidió calificar este indicador –donde 1 es nada, y 5, completamente– el 32,2 por ciento dijo 4.

Más noticias

- ¿Qué frutas puede cultivar en su jardín o terraza?



- La difícil labor de resucitar el lago boliviano que murió hace rato