Nuevas píldoras para tratar el covid podrían cambiar las reglas del juego

El Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el molnupiravir, una píldora antiviral para tratar el covid-19, de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme. Esta pastilla es promocionada como un potencial cambio de juego en la lucha contra esta enfermedad. El molnupiravir está ahora autorizado para su uso en personas con covid-19 leve a moderado y al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave.



Por otra parte, Pfizer Inc. informó buenos resultados con su propia píldora antiviral contra el covid-19, Paxlovid, y planeó solicitar la autorización de uso de emergencia de los Estados Unidos lo antes posible.



La promesa de un medicamento que los pacientes pueden obtener y llevar fácilmente en casa llevó a algunos gobiernos a solicitar suministros incluso antes de que la mayoría de los reguladores hayan decidido aprobar su uso.

El molnupiravir es el nombre químico de un medicamento desarrollado originalmente para tratar la influenza que se administra por vía oral en una cápsula. Inhibe la replicación del Sars-CoV-2, el coronavirus que causa covid-19, mediante un mecanismo conocido como mutagénesis letal. En términos simples, hace que la maquinaria que reproduce el material genético del virus cometa errores, lo que hace que las copias sean defectuosas. El fármaco fue descubierto en la Universidad de Emory en Atlanta y fue desarrollado por Kenilworth, Merck, con sede en Nueva Jersey, y Ridgeback Biotherapeutics LP, con sede en Miami.



El análisis provisional de los datos de un ensayo aleatorio encontró que el molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización en aproximadamente un 50 por ciento, de acuerdo con un comunicado de Merck. De 385 pacientes que recibieron el fármaco, 28 o el 7,3 por ciento fueron hospitalizados, en comparación con 53 de 377 (14,1 por ciento) que recibieron un placebo. Hasta el día 29, no se informaron muertes en los pacientes que recibieron molnupiravir, pero ocho murieron en el grupo de placebo.



El estudio fue relativamente pequeño y se requiere más investigación. Pero los resultados fueron tan alentadores que Merck, en consulta con los monitores de ensayos independientes y la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), detuvieron el ensayo y comenzaron el proceso de obtener la autorización reglamentaria. La farmacéutica dijo en una conferencia en septiembre que la investigación preliminar mostró que el molnupiravir puede frustrar las variantes más comunes del Sars-CoV-2, incluyendo delta y gamma.

Diferencias y ventajas

El remdesivir antiviral de Gilead Sciences Inc., así como los anticuerpos monoclonales, se administran mediante infusión intravenosa. Por lo general, esto se realiza en un hospital o una clínica, donde las personas infectadas corren el riesgo de transmitir el virus al personal médico y a otros pacientes. La principal ventaja del molnupiravir es que se toma en forma de píldora, lo que permite tratar a los pacientes en casa.



También es probable que sea más barato: un curso de cinco días de molnupiravir costará alrededor de 700 dólares por paciente, un tercio del costo de un tratamiento con anticuerpos monoclonales, según The New York Times. Los antivirales seguros, bien tolerados, asequibles y fáciles de administrar son tratamientos ideales porque contrarrestan directamente el virus, limitando su daño al cuerpo y la duración de la enfermedad.



Los esteroides y anticoagulantes que han demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes hospitalizados no luchan directamente el virus; más bien previenen un empeoramiento de los síntomas de covid-19.

Los adultos con covid-19 leve a moderado tomaron molnupiravir por vía oral cada 12 horas durante cinco días. Aún se están realizando estudios para determinar el régimen más eficaz. Un estudio realizado a principios de 2021 mostró que el molnupiravir tenía poco efecto cuando se administraba a pacientes que ya estaban hospitalizados con una enfermedad grave. Por otra parte, un estudio está probando si se puede usar para prevenir la propagación del Sars-CoV-2 en hogares en los que uno o más miembros tienen covid-19.

El análisis intermedio no encontró una mayor incidencia de eventos adversos. Solo el 1,3 por ciento de los participantes que tomaron molnupiravir abandonaron la terapia debido a un evento adverso, en comparación con el 3,4 por ciento en el grupo de placebo.



Aún así, será necesario evaluar la píldora de Merck en un grupo mucho más grande de pacientes para determinar adecuadamente su seguridad.



Asimismo, a las personas que participaron en el ensayo se les pidió que se abstuvieran de tener relaciones sexuales heterosexuales o que usaran anticonceptivos. Si bien esta es una práctica de rutina con algunos otros medicamentos, como la quimioterapia contra el cáncer, sugiere que el molnupiravir tiene el potencial de causar defectos de nacimiento en caso de que alguien quede embarazada.

El suministro

Merck espera realizar diez millones de tratamientos para fines de 2021, y la producción de más dosis está programada para 2022. La farmacéutica acordó en junio un acuerdo de suministro de 1.200 millones de dólares con el Gobierno de Estados Unidos en virtud del cual proporcionaría 1,7 millones de ciclos del tratamiento una vez que el medicamento obtenga la autorización de uso de emergencia o la aprobación de la FDA.

El Reino Unido ya ha anunciado un acuerdo para asegurar 480.000 cursos de la píldora. Además, Merck también tiene acuerdos con otros gobiernos, pendientes de autorización regulatoria. Por ejemplo, Australia ordenó 300.000 dosis.



La farmacéutica anunció en abril acuerdos de licencia voluntaria con fabricantes de medicamentos genéricos en India para acelerar la disponibilidad de molnupiravir en más de 100 países de ingresos bajos y medios tan pronto como el medicamento obtenga las aprobaciones necesarias.



A su vez, Merck dice que implementará un enfoque de precios escalonados basado en los criterios de ingresos de los países del Banco Mundial para reflejar la capacidad relativa de los países para financiar su respuesta sanitaria a la pandemia.

La píldora de Pfizer

Pfizer dijo que el paxlovid redujo las hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo en un 89 por ciento en un ensayo clínico de 1.219 adultos no vacunados. En general, solo el 0,8 por ciento de las personas que comenzaron el tratamiento dentro de los tres días posteriores a la enfermedad terminaron en el hospital y nadie murió, mientras que el 7 por ciento de las personas que recibieron un placebo en ese período fueron hospitalizadas o murieron más tarde.

Además, se encontraron resultados similares cuando se inició el fármaco dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas. El ensayo fue detenido anticipadamente por monitores independientes porque el efecto fue muy impresionante.

El paxlovid se une a una enzima llamada proteasa para evitar que el virus se replique. Un portavoz de Pfizer dijo que la compañía actualmente espera producir más de 180.000 paquetes del medicamento para fines de este año y anticipa producir al menos 50 millones de paquetes para fines de 2022, con 21 millones producidos en la primera mitad del año.



¿Esto quiere decir que las pastillas reemplazaran la necesidad de vacunas? No. La vacuna sigue siendo el escudo más eficaz contra el covid-19.

Aun así, los casos de covid-19 continúan ocurriendo incluso en poblaciones altamente vacunadas, lo que significa que las terapias antivirales desempeñarán un papel importante para limitar la gravedad de la enfermedad, especialmente en los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados para quienes la vacunación es menos efectiva.



La mejor defensa contra esta enfermedad es no infectarse en primer lugar. Las medidas sociales y de salud pública, como usar tapabocas y mantener una distancia física, siguen siendo clave para prevenir la transmisión del virus y poner fin a la pandemia.

JASON GALE

BLOOMBERG

