EE. UU. desarrollará cohete nuclear para misiones militares a la Luna

Estados Unidos dio luz verde al diseño de un nuevo cohete nuclear de uso militar para operar naves en el espacio comprendido entre la Tierra y la Luna y más allá del satélite terrestre.

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Darpa, en inglés), adscrita al Departamento de Defensa, ha otorgado a Gryphon Technologies una orden de trabajo de 14 millones de dólares para el programa Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, Draco.



Específicamente, Gryphon apoyará el desarrollo y demostración de un sistema de propulsión térmica nuclear (NTP) de uranio poco enriquecido (HALEU) de alto análisis, según un comunicado de Gryphon.



"El nuevo cohete permitirá a los militares estadounidenses operar naves espaciales en el espacio cislunar", que es la región fuera de la atmósfera de la Tierra y se extiende más allá de la órbita de la Luna.



"Un sistema NTP demostrado con éxito proporcionará un salto adelante en la capacidad de propulsión espacial, permitiendo un tránsito ágil y rápido a grandes distancias en comparación con los enfoques de propulsión actuales", dijo Tabitha Dodson, ingeniera en jefe de Gryphon en el equipo de soporte y experta nacional en sistemas NTP.



Gryphon Technologies Inc. está especializada en ingeniería digital, cibernética, soluciones en la nube, análisis predictivo y soluciones y servicios técnicos para organizaciones de seguridad nacional, según el comunicado.



EUROPA PRESS