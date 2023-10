Eclipse solar: siga el minuto a minuto de su paso por las ciudades de Colombia

Hoy 14 de octubre, desde las 11:40 a. m., los colombianos tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse anular de sol, el evento astronómico más esperado del año, donde se verá cómo la Luna oculta la luz del Sol en un eclipse anular formando un anillo de oro alrededor del satélite natural. Además, países de distintas partes de Latinoamérica como México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Brasil presenciarán este fenómeno.



También conocido como ‘anillo de fuego’, un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra, lo que se conoce como apogeo.



De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad.



La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explica que en el país hay varias ciudades y municipios que entrarán en la franja de anularidad, como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol. Desde Nuquí - Chocó; pasando por Trujillo, Tuluá en el Valle del Cauca o San Vicente del Caguán en Caquetá, hasta la Pedrera en Amazonía.



Entre los departamentos que se verán atravesados por esta zona están: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.

Precauciones sobre el eclipse

A pesar de la emoción que trae la oportunidad de presenciar el evento astronómico, los expertos enfatizan que la principal advertencia es, bajo ninguna circunstancia, mirar directamente al sol.



Según explica Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población puede que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar. Para asegurarse de tener las correctas debe tener en cuenta que estas tienen que cumplir con la normativa ISO 12312 del 2015.



Es por esto que la experta alerta que "para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente".



Si usted es de los que ha escuchado que en reemplazo de estas gafas puede usar radiografías, paquetes de papitas o gafas de cine 3D, ninguno de estos elementos le ofrecerá la protección necesaria a sus ojos porque no se trata solo de reducir el brillo del sol para verlo, sino de protegerse contra otras formas de radiación que no podemos ver a simple vista, como la ultravioleta y el infrarrojo.



Siga en vivo el minuto a minuto del eclipse de sol en Colombia durante el 14 de octubre de 2023