Eclipse solar: el impensado uso que le puede dar a las gafas que ya no necesita

Todas las miradas dirigidas apuntaron hacia el fenómeno natural durante la tarde del pasado lunes, en la que los ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses pudieron gozar de un momento irrepetible y excepcional en sus vidas.

La atracción por la sizigia comenzó mucho antes del instante en el que la Tierra fue cubierta de sombra por la luna, y de ese modo muchos ciudadanos optaron por adquirir gafas especiales o fabricar las suyas en su hogar.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York advirtió que "después de haber usado sus anteojos, la mejor recomendación es donarlos", aunque luego agregó que si decide reciclarlos, debe asegurarse de "perforar la película protectora".

Hope everyone had a great time viewing the eclipse today! ☀️🌙😎



After you've used your glasses, the best recommendation is to donate them. If you choose to recycle, make sure the protective film is punched out.



More info here: https://t.co/GZbcby3XQF. pic.twitter.com/4wkH4Lpgw1

— NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) April 8, 2024 " onerror="continue" />