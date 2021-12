El eclipse solar de este sábado 4 de diciembre es el último del año y será visible total o parcialmente desde varios países ubicados en el polo sur de la Tierra.

Un eclipse solar ocurre cuando “la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en algunas áreas”, de acuerdo con la Nasa, por lo que parecerá que está anocheciendo.



Se tiene previsto que el eclipse de este sábado tenga una duración de aproximadamente dos minutos, comenzando a la 01:00 a. m. (UTC) y alcanzando su punto máximo 33 minutos después, momento en el que la Luna tapará por completo al Sol, o al menos así se verá en la Antártida, lugar donde se podrá ver el eclipse total.



(Leer más: A prueba de todo: los animales que son prácticamente 'inmortales').

De acuerdo con ‘NatGeo’ se estima que el eclipse finalice a las 02:06 a. m.



Otras regiones en las que se podrá observar al menos de forma parcial serán Namibia, Chile, Nueva Zelanda, las Malvinas, Australia y zonas aledañas. En estos territorios se podrá ver una pequeña sombra sobre el Sol.



Lamentablemente, en Colombia no será posible observar el evento astronómico.



Sin embargo, si está interesado en saber cómo ocurre y conocer todos los detalles, puede seguir la transmisión en vivo que se realizará en el canal de YouTube y la página web de la Nasa, en el link nasa.gov/live, que estará grabando el suceso desde Union Glacier, Antártida.

(Siga leyendo: Cuánto duran y cómo se dan las fases de la Luna



“La transmisión comienza a la 1:30 am, hora del este de EE. UU. La totalidad comienza a las 2:44 am, hora del este de EE.UU. La transmisión termina a las 3:37 am, hora del este de EE.UU.”, explicó la agencia estadounidense en su página web.

