Presenciar un fenómeno astronómico es muy poco común para algunas personas, pero sin duda, ser testigo de dos de estos muy seguidos, uno del otro, es aún más especial.



Este es el caso de los eclipses que ocurrirán a finales de abril y mediados de mayo. Dos fenómenos con una fecha muy reducida entre ellos que se podrán apreciar en distintas partes del mundo.

Eclipse solar

El primero de ellos será un eclipse parcial solar y tendrá lugar el 30 de abril. Estos ocurren cuando la luna nueva logra pasar por enfrente del sol y lo tapa en una proporción.



De acuerdo con información de la Nasa, esta vez se calcula que será del 64 por ciento y se podrá visualizar en Chile, las Islas Malvinas y Argentina y, en parte parcial, en Uruguay, Paraguay, el sur de Bolivia y Perú.

La página ‘Time and Date’ tiene toda la información acerca del momento exacto en el que se presentará este fenómeno, así pues usted puede convertirla a la hora de su país con mayor facilidad.



Este será visible por primera vez a las 2:45 pm EDT (18:45 GMT). El eclipse máximo ocurrirá un par de horas más tarde, a las 4:41 p. m. EDT (20:41 GMT) y terminará a las 6:37 p. m. EDT (22:37 GMT).

Proteger sus ojos en un eclipse es muy importante Foto: iStock

Recuerde que es de vital importancia que, si presencia esto en vivo, no mire directamente al sol, sino que lo haga con gafas o radiografías que le proporcionen un filtro a sus ojos.



Si no se encuentra en ninguno de estos territorios siempre puede recurrir a la página de la Nasa o a su canal de YouTube.



Aunque no habrá eclipses totales durante 2022, puede programarse para presenciar los otros fenómenos parciales que ocurrirán, los cuales tienen fecha para el 25 de octubre de este año y el 20 de abril de 2023.

Eclipse lunar

Al contrario del mencionado anteriormente, este fenómeno podrá presenciarse desde el Sur/Oeste de Europa, Sur/Oeste de Asia, África, Gran parte de América del Norte, América del Sur y la Antártida.



De acuerdo con ‘Time and Date’: “los eclipses lunares pueden verse desde cualquier parte del lado nocturno de la Tierra, si el cielo está despejado. Desde algunos lugares será visible todo el eclipse, mientras que en otras áreas la Luna saldrá o se pondrá durante el eclipse”.

Así lucirá el eclipse lunar de este 16 de mayo. Foto: EFE/EPA/DARREN ENGLAND

Durante el 16 de mayo, la luna estará en el horizonte y se podrá de principio a fin en Bogotá, desde que el cielo permanezca libre de nubes. Se planea que su oscurecimiento sea del 100 por ciento y que tenga una duración de 5 horas y 19 minutos.

