Eclipse solar 2024: ¿Colombia quedará a oscuras? Detalles del fenómeno astronómico

Este próximo 8 de abril se presenciará un eclipse solar que cruzará por América del Norte. Se podrá ver en México, Estados Unidos y en algunas partes de Colombia. El espectáculo durará unas dos horas y media, pero la totalidad del evento será solo de cuatro minutos y 28 segundos, informa la Nasa.

¿Colombia quedará a oscuras?

Se produce en menos de seis meses después de presenciar el eclipse solar anular del anillo de fuego del 14 de octubre. Este se presenció en varios estados de EE. UU, así como en Colombia, Nicaragua, Panamá, Brasil, entre otros.



En esta ocasión, en el país verá el evento astronómico en su etapa parcial. Es decir, la Luna no está perfectamente alineada con el Sol y con la Tierra. Por esta razón, no se logrará oscurecer por completo Colombia.

De acuerdo con la Nasa, la totalidad será de cuatro minutos y 26 segundos en el área de Torreón, México, e ingresará a Texas. Luego se desplazará en otras partes de EE. UU, y en Canadá, donde la duración será de hasta tres minutos y 21 segundos. El tiempo irá disminuyendo y, en algunas partes de América del Norte, será de solo dos minutos.



La agencia espacial señala que, probablemente, el recorrido se vea afectado por el clima, los destinos de México como Mazatlán y Torreón tendrá cielos despejados, mientras que Texas se reduce al 50 por ciento. Las posibilidades bajan a medida que el camino se dirige hacia el noreste por la nubosidad.

¿Qué tanto se podrá ver en Colombia?

La Nasa explica que en la mayor parte se podrá ver en su forma parcial. Es decir, no se va a oscurecer. De hecho, el porcentaje de proyección varían, según la parte del territorio que los espectadores se encuentren.



Por ejemplo, en San Andrés y Providencia será de un 15 por ciento, mientras que en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha se estima en un 10 por ciento, según medios nacionales.

En Colombia se verá la etapa parcial del eclipse solar. Foto: iStock

Recomendaciones para ver el eclipse

Aunque en el país no se va a poder ver en su totalidad este evento, es importante no mirar fijamente al cielo, sea cualquiera de sus etapas. La nasa advierte que así sea por un tiempo mínimo, puede dañar las células retinianas individuales.



Por eso necesitará gafas para el eclipse que sean certificadas por agencias especializadas. Los filtros son diseñados para proteger sus ojos. No usar anteojos normales que tenga, porque no son diseñados para los rayos que se producen durante el eclipse.

Colombia vivió el eclipse solar anular

