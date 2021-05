Todo sobre el eclipse de luna de la madrugada de este miércoles

Han pasado más de dos años desde la última vez que pudimos apreciar a la Luna tornarse rojiza mientras iba entrando en la sombra proyectada por la Tierra. Ese 21 de enero de 2019 disfrutamos de un eclipse total de Luna, un fenómeno celeste cuyos primeros registros fueron encontrados en un libro de la dinastía Zhou en China, donde posiblemente se hace alusión al eclipse lunar del 1137 a. C.



Este miércoles, las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna volverán a alinearse, y el cono de sombra proyectado por la Tierra al bloquear la luz del Sol oscurecerá nuestro satélite natural cuando se encuentre en su fase de luna llena.



(Le puede interesar: Los perros pueden detectar la covid con una precisión de hasta el 94 %)

A diferencia de los eclipses de Sol, que solo son observados en una franja restringida en la Tierra, los de Luna pueden ser vistos desde cualquier lugar del planeta, siempre y cuando sea de noche.



En Colombia, la observación será parcial, comenzando a las 3:47 a. m. de mañana miércoles hasta la entrada del alba un par de horas más tarde, cuando salga el Sol cerca del oriente, y la Luna se esconda por el otro extremo del firmamento.



(Le puede interesar: Nadó 40 días por el río Magdalena para protestar contra el ‘fracking')



La observación parcial significa que no tendremos la oportunidad de ver la famosa luna roja que caracteriza el eclipse total de Luna.



El característico tono rojizo tiene lugar cuando la Luna entra completamente en el cono de sombra producido por la Tierra y es causado por la atmósfera de nuestro planeta, que actúa dispersando la luz del Sol, de manera que la luz roja es desviada justo en la dirección adecuada para que llegue a colorear la superficie lunar.



Es la misma razón por la cual nuestros amaneceres y atardeceres suelen teñirse de rojo, debido a la acción de la atmósfera descomponiendo los colores de la luz blanca que llega del Sol, siendo el rojo la porción de la luz que es enviada hacia el suelo.



(Vea: El iceberg más grande del mundo se desprende de la Antártida)



Poéticamente podríamos declarar al eclipse total de Luna como la armoniosa combinación de millones de amaneceres y atardeceres.



La tonalidad del rojo durante el eclipse depende de la presencia de aerosoles en la atmósfera terrestre, y por eso para los científicos es un buen momento para estudiar las condiciones de nuestra atmósfera.



Si su intención es observar el eclipse, recuerde que no se requiere ningún instrumento especial, que se puede ver a simple vista de forma segura y que no representa el presagio de alguna calamidad o desastre natural, como en épocas anteriores se creía.





Santiago Vargas

Para EL TIEMPO

Más noticias de Ciencia

- Detectan sustancias químicas nocivas en envases de comida rápida



- Manatíes Lluvia y Moeichi serán trasladados a Puerto Nariño, Amazonas