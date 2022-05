Este domingo 15 de mayo, si el cielo está despejado, podremos observar un Eclipse Total Lunar. El evento astronómico iniciará su fase parcial hacia las 21:32, que llegará a la mitad a las 22:02. El inicio de la fase total será a las 22:32, momento en el que la Luna se cubrirá de un tinte rojizo, y finalizará a las 23:52, según el pronóstico que ha hecho desde el Observatorio de Pasto, su director, Alberto Quijano Vodniza y que no tendrá mucha diferencia con otras ciudades de Colombia.



Para seguir este eclipse, que podrá ser observado a simple vista, algunas organizaciones tienen programación especial para los amantes de la astronomía que quieran reunirse para disfrutarlo.



(Le puede interesar: Fases lunares: esta app lo ayuda a conocer cuáles son)

Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá se unirá con el Observatorio Astronómico de la Universidad Distrital y el semillero de investigación AstroIngeniería para realizar la observación del eclipse lunar. La cita es desde las 7:00 p.m. en la sede Aduanilla de Paiba de esta institución, ubicada en la carrera 32 # 12-70. El evento iniciará con una conferencia sobre astronomía a las 7:30 p.m. y se seguirá el eclipse desde las 8:30 p.m. hasta las 11:00 p.m.

(También: Eclipse lunar en mayo y todos los eventos astronómicos de este mes)

Astroturismo Colombia

Como parte de los programas de turismo científico de Astroturimos Colombia, han preparado la observación del eclipse lunar del domingo con una charla y el acompañamiento del astrónomo y divulgador científico Germán Puerta. El evento se seguirá con telescopios desde las afueras de Bogotá, en el Club La Aguadora en Usaquén (calle 119 # 0-10 este) desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche. Los cupos son limitados.



Más información: astroturismocolombia@gmail.com

Observatorio Astronómico Nacional

Aunque desde el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) de la Universidad Nacional no se hará una observación colectiva del eclipse del domingo, si lo transmitirán para quienes quieran seguirlo desde casa. Solo debe conectarse con el canal de Youtube del OAN aquí.

(Además: La audaz teoría de un 'antiuniverso' donde el tiempo corre hacia atrás)

En casa

Pero si no desea seguirlo desde la pantalla, recuerde que desde cualquier lugar, dependiendo de la nubosidad, podrá echar un vistazo a la Luna de Sangre, como se le conoce a ese tipo de eclipses por el tono rojizo que toma la Luna debido a que la Tierra se interpone en el camino de la luz que le llega del Sol. Es un fenómeno que se puede mirar simple vista o con binoculares, no necesita tener un telescopio para no perdérselo.



REDACCIÓN CIENCIA

Encuentre también en Ciencia

Colombia por primera vez es anfitrión de competencia mundial de física

Hubble capta las consecuencias de un cataclismo cósmico