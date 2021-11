Eclipse lunar: ¿cómo verlo el 19 de noviembre?

Un eclipse parcial de Luna ocurre cuando la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna Llena, pero no están alineados con precisión. Solo una parte de la superficie visible del satélite se mueve hacia la parte oscura de la sombra de la Tierra. Esto es lo que ocurrirá el próximo 19 de noviembre y podrá apreciarse desde gran parte del mundo, incluido Colombia.



Este eclipse es parte de una “casi tétrada”, como se le conoce a una rara serie de cuatro grandes eclipses totales de Luna en dos años. En este caso, tres de estos eclipses son totales, mientras que el del 18 al 19 de noviembre de 2021 es un eclipse parcial profundo, tanto que es casi un eclipse total.



(Le puede interesar: Lluvia de estrellas Táuridas del Sur: así puede verla este 5 de noviembre)

Las regiones que en esta ocasión verán, al menos, algunas partes del eclipse son gran parte de Europa, Asia, Australia, África del Norte / Oeste, América del Norte, América del Sur, Pacífico, Atlántico, Océano Índico y Ártico.



Esto incluye a ciudades como Buenos Aires, Caracas, Lima, Washington, Montréal, Quebec, Sydney, Tokyo, San Salvador, la Habana, Santiago de Chile, Seúl, Reykjavik, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Ciudad de México, Taipei, Melbourne, entre otras.

(También: Científicos creen que humanos llegarían a Saturno a finales del siglo XXI)

En Bogotá, por ejemplo, el evento astronómico se podrá apreciar en la madrugada del 19 de noviembre si las condiciones climáticas lo permiten. Iniciará a la 1:02 a.m., alcanzará su punto máximo a las 4:02 a.m. y culminará a las 5:51 a.m, con una duración total de 4 horas y 50 minutos.



Para observar este fenómeno no necesita de equipos especiales, solo deberá recordar la fecha del evento, esperar que la noche esté despejada y mirar hacia el cielo para ver los cambios en la Luna.

No todas las Lunas Llenas

Aunque la Luna Llena es una de las condiciones necesarias para que se produzca un eclipse parcial de Luna, estos no ocurren cada noche que el satélite se encuentra en esta fase debido a la inclinación de su plano orbital.



La trayectoria orbital de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada en un ángulo de 5 ° con respecto al plano orbital de la Tierra (eclíptica) alrededor del Sol. Los puntos donde se encuentran los dos planos orbitales se denominan nodos lunares.



Los eclipses lunares ocurren cuando la Luna está cerca de un nodo en Luna Llena y los eclipses solares ocurren cuando está cerca de un nodo en Luna Nueva.



REDACCIÓN CIENCIA

Más noticias de Ciencia

Buscar nuevos planetas habitables será prioridad para los astrónomos

Nasa y SpaceX posponen de nuevo tercera misión comercial tripulada a la EEI