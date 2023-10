Eclipse de sol: siga estos consejos para tomar mejores fotos sin dañar su celular

La cuenta regresiva para el eclipse anular de sol es cada vez más corta. El próximo sábado 14 de octubre los colombianos serán testigos de este evento astronómico y si usted ya tiene listas sus gafas con filtro (ISO 12312-2) para observarlo sin poner en riesgo sus ojos, le traemos algunas recomendaciones si quiere intentar capturar con su celular un recuerdo del paso de la luna frente al sol.



Lo primero que debe recordar es que nunca, por ningún motivo, debe mirar directamente al sol, ni siquiera a través de sus dispositivos móviles. Primero, porque puede ocasionar lesiones en sus ojos por la exposición a la radiación ultravioleta e infrarroja, y porque también puede generar daños en la cámara de su celular.

Según explica Diana Rojas, astrónoma aficionada, astrofotógrafa y cazadora de eclipses, para dispositivos como cámaras, binoculares, celulares y telescopios, también se debe contar con filtros especiales que no dejen pasar la radiación ultravioleta e infrarroja. Los expertos recomiendan, por ejemplo, usar una lámina Thousand Oaks Optical o lámina Baader Planetarium de Mylar.

Y es que, aunque la curiosidad de mirar directamente a la estrella pueda más, lo único que se va a conseguir sin un filtro en los primeros momentos del eclipse es que el sol los deslumbre y los queme. “No vale la pena ni siquiera intentarlo porque no van a poder ver y si se van a exponer a un riesgo de dañar los ojos. La respuesta es: sin filtro no hay eclipse”.

Y el daño puede que no se limite solo a los ojos, tiempos de exposición prolongados pueden dañar también las cámaras de los dispositivos móviles, por lo que es mejor tampoco exponerlas. “Yo aconsejo que quienes no tengan recursos para hacer una adaptación especial al celular, podemos poner las gafas sobre el lente. Eso va a filtrar la radiación y va a permitir definir la circunferencia del sol -de lo contrario con el lente solo veremos su brillo”, dice Rojas.

Existen unas gafas especiales o filtros para ver eclipses, pero, verifique su autenticidad, antes de usarlos. Foto: iStock

Una buena captura

A pesar de que la mayoría de las impresionantes tomas que veremos del eclipse solar serán capturadas con potentes equipos, lentes, telescopios y trípodes, muchas personas intentarán también registrar el evento con su teléfono celular. La mayoría no se verán muy bien, pero Rojas, quien se ha especializado en perseguir eclipses totales por el mundo, recomienda, primero, contar con un trípode o, si no se cuenta con uno, identificar un lugar donde se pueda dejar el celular fijo apuntando al eclipse.

La experta recomienda tomar una foto cada dos o cinco minutos. Con este material se puede recurrir a aplicaciones gratuitas de apilado, que nos permitirán obtener una imagen con todo el recorrido del eclipse.

“Si tenemos zoom debemos ponerlo al máximo, poner el filtro y empezar a hacer fotos. En este momento estamos en máximo solar, por lo que seguramente vamos a tener unas manchas bastante grandes y bonitas que podemos de pronto capturar con el celular”, explica Rojas. Estos son consejos que se adaptan a todos los celulares, sean de alta gama o más sencillos.

Si tenemos disponible un celular de última tecnología, también se recomienda -además del trípode y el filtro- experimentar y tomar videos, sobre todo cuando el eclipse se acerque a su punto máximo (1:36 p.m.). “Si tienen dos celulares, pueden usar uno para hacer videos y otro para fotos. Ese momento va a ser hermoso. En el desierto de La Tatacoa vamos a durar 5 minutos con 13 segundos en máximo”, detalla.

Sin embargo, después de haber tenido la oportunidad de ver eclipses en lugares como China, el Polo Norte, Indonesia, Australia, Chile y Estados Unidos, el consejo que más recuerda es no perderse el momento. “Un australiano me dijo ‘mire ante el evento tan maravilloso en el que está, mírelo con sus ojos, déjela cámara andando que después le va a mostrar las fotos'. Eso me marcó porque muchas veces uno se preocupara por la foto, pero no disfruta el momento. Por eso el principal consejo es que lo observen con sus ojos -por supuesto con las gafas puestas- y se detengan a admirarlo un momento”.

¿Dónde se verá el eclipse?

Entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.

Facebook Twitter Linkedin

Franja de anularidad. Foto: El Tiempo

“Esto quiere decir que se podrá ver desde Nuquí (Chocó), pasando por Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tello (Huila), hasta La Pedrera en la Amazonia”, explica Pérez sobre los lugares que estarán en la mira de los cazadores de eclipses y a donde usted podrá viajar si se decide a empacar maletas aprovechando el puente festivo del 14 de octubre.

¿Cuánto va a durar?

En Bogotá se estima que el eclipse comenzará hacia las 11:48 a. m. y terminará a las 3:15 p. m. Será un evento largo, por lo que se recomienda, además de proteger los ojos custodiar también su piel con bloqueadores solares, e hidratarse adecuadamente. El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:36 p. m. en la capital del país. Se recomienda consultar el portal timeanddate.com para obtener información sobre los horarios del eclipse para las diferentes ubicaciones del territorio nacional.



Sin embargo, por tratarse de un eclipse anular, ningún lugar experimentará una penumbra total, ni siquiera en ese punto máximo del eclipse. “En el desierto de La Tatacoa (Huila) o en el norte de Cali, donde se dará la anularidad completa, vamos a tener una reducción de la luz con la que va a parecer que fueran las cinco o seis de la tarde. Va a ser significativa, de un momento a otro vamos a tener una especie de día nublado, pero no por el efecto de las nubes, sino por el efecto del eclipse”, explica Edilberto Suárez, director del Observatorio Astronómico LatitUD de la Universidad Distrital, quienes desde Bogotá adelantarán actividades de observación del eclipse con la comunidad.

Suárez agrega que a medida que las ciudades se alejen de la franja de anularidad va a haber una reducción de la iluminación del sol de manera gradual. “En lugares como Bogotá esperamos que se reduzca en un 80 por ciento la intensidad de la luz. Recordemos las horas del eclipse: antes del mediodía y como hasta la una de la tarde vamos a tener ese paso de la Luna frente al Sol y va a parecer como si estuviéramos en el atardecer”, detalla.



Se trata de una oportunidad también para vivir el eclipse con todos los sentidos, notar en la piel cómo la temperatura se reduce o cómo los sonidos de la naturaleza cambian cuando los animales se confundan por el drástico cambio en el ciclo normal de su día. Fenómenos que a través de la historia han inspirado desde mitos en diferentes culturas hasta importantes descubrimientos científicos sobre las dinámicas de nuestro planeta en el sistema solar.



REDACCIÓN CIENCIA