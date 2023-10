¿Quiere ver el eclipse de manera segura? Así puede comprar las gafas adecuadas

El próximo sábado 14 de octubre sucederá el eclipse anular de Sol, un evento astronómico del que las personas podrán ser testigos desde Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.



En Colombia, el evento será visible, sin embargo, hay que evitar verlo directamente y sin protección, dado que esto le puede provocar daños graves a su visión.



(No deje de leer: Eclipse anular: ¿en qué ciudades de Colombia no se podrá ver este fenómeno?).

Se estima que en Bogotá el eclipse comenzará hacia las 11:48 a. m. y terminará a las 3:15 p. m., alcanzando el máximo a la 1:36 p. m.

Facebook Twitter Linkedin

Debe revisar que las gafas tengan el certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015). Foto: iStock

¿Qué pasa si veo el eclipse sin protección correcta?

La única forma segura de ver el eclipse es a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera o de unas gafas especiales para ver eclipses FACEBOOK

TWITTER

La doctora Marta Cecilia Bermúdez, oftalmóloga, mediante un video compartido en sus redes sociales, recomienda tener mucho cuidado con sus ojos y no mirar directamente el eclipse.



(Además: ¡Ojo!: las recomendaciones para tomar fotos del eclipse solar del sábado con su celular).



“La única forma segura de ver el eclipse es a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener un certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015)”, explica.



Sin embargo, también hace énfasis en prestar atención en el estado de las gafas que va utilizar: “Si esas gafas o ese vidrio, tienen algún rasguño, no deben utilizarse, tampoco deben utilizarse gafas que haya comprado para eclipses anteriores y que estén guardadas hace más de un año. Deben estar en perfecto estado para asegurar que su salud y sus ojos van a estar bien”.

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse anular Foto: iStock

Bermúdez, así como otros profesionales, han hecho énfasis en el cuidado de los ojos durante el próximo eclipse, ya que mirarlo sin protección puede causar un daño en la retina que se llama retinopatía solar. “Es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”, señala la doctora.



(En otras noticias: La NASA planea lanzar cohetes durante eclipse solar del 14 de octubre: esta es la razón).



Entre los síntomas que se pueden presentar, aparecen “cambios en los colores, una mancha central, opacidad, incluso, pérdida total de la visión central y no hay absolutamente nada que los oftalmólogos podamos hacer para devolverles la visión perdida”, enfatiza.



Otro consejo que da Bermúdez es supervisar de cerca a los niños y mascotas, “porque ellos no controlan la forma en que van a mirar el eclipse y, si van a utilizar con ellos este tipo de filtros, deben estar muy cuidados por un adulto responsable”.

¿Qué objetos no usar?

Según indicó Bermúdez, “no se deben utilizar cámaras, binoculares, telescopios o lupas para ver el eclipse directamente; pero tampoco se deben utilizar estos dispositivos con las gafas de protección puestas, así tengan el filtro adecuado, porque estos dispositivos concentran los rayos del sol y pueden dañar el filtro atravesándolo y dañando nuestra mácula”.



(Lea también: Eclipse solar anular: lo que usted debe saber de este evento y sus prevenciones).



De igual modo, indicó que también hay que evitar mirar el eclipse a través de radiografías, espejos, agua ni vidrios polarizados.



“Nada de esto funciona. Las gafas de sol, por más oscuras que sean, o las polarizadas, no ejercen ninguna protección de nuestros ojos y dejan pasar todos los rayos a través de nuestra mácula”, resaltó.



“A pesar de que esto es un fenómeno natural precioso, nuestra recomendación como oftalmólogos es que sean muy cuidadoso con sus ojos, solamente utilicen los dispositivos adecuados para ver el eclipse, solamente por un tiempo muy corto, desviando la mirada para quitarse el dispositivo y, si tienen algún síntoma en los días posteriores a eclipse, no duden en consultar”, concluyó la oftalmóloga.

Facebook Twitter Linkedin

Vea el eclipse de manera segura. Foto: iStock

¿Cómo conseguir las gafas adecuadas?

Bermúdez indica que, para asegurarse que las gafas que va a usar para ver el eclipse son confiables y realmente van a proteger sus ojos, debe revisar que tengan el certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015).



Sin embargo, recientemente, el Icontec, como organismo certificador, lanzó una alerta en la que indicó que se están vendiendo este tipo de gafas, con un uso indebido de los logos de la ISO, indicando que estas pueden ser falsas y, en realidad, no cuentan con la protección que sus ojos necesitan.

Facebook Twitter Linkedin

Venden gafas especiales para ver el eclipse solar en el Planetario de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Por lo tanto, aconsejan comprar en lugares confiables, como a través de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, desde donde puede pedir el envío hasta su casa.



El precio de estas gafas es de $ 10.000 la unidad y las puede comprar acercándose a las oficinas de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, ubicadas en la calle 98 No.21–36, oficina 70, en Bogotá.



Si se encuentra en otras ciudades, se puede comunicar al teléfono 3182098573, para hacer el pedido; tienen envíos a nivel nacional.



También, las puede obtener en el planetario de su ciudad. Por ejemplo, en el planetario de Bogotá, las están vendiendo y puede acercarse para comprar las suyas, asegurándose de que cuentan con el certificado mencionado y que pueden proteger sus ojos correctamente. Su valor es de $ 12.000.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO