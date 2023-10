Eclipse anular de Sol: ¿qué precauciones se deben tener con los niños al observarlo?

El sábado 14 de octubre, un eclipse anular de Sol será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Colombia.



De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad. Sin embargo, también han advertido sobre los riesgos que este evento puede tener para la salud visual, si no se observa con las protecciones adecuadas.



El profesor Gregorio Portilla, del Observatorio Astronómico Nacional, recuerda que por ningún motivo debe tratarse de observar el fenómeno a simple vista y mucho menos a través de instrumentos ópticos que no posean filtros solares. "No es que el fenómeno propiamente del eclipse pueda dañar el ojo. Es solo que normalmente uno no se pone a observar el sol directamente por un periodo extensivo de tiempo. La fuerte radiación solar, en particular los rayos ultravioletas, son tan energéticos, que pueden producir daño irreparable en la retina del ojo", explica el docente.

Además, señala que en el transcurso de un eclipse anular siempre habrá un sector del disco del Sol sin cubrir, y aún la intensidad de la luz de ese pequeño sector es tan fuerte que puede causar daño importante al ojo.

Por esto mismo, durante la jornada del sábado se recomienda prestar especial atención a la población infantil, que pueda estar tentada a observar el eclipse sin las precauciones necesarias.

Para estos casos, Portilla recomienda advertirle a niños y niñas sobre las precauciones elementales que la observación del eclipse amerita. "Se les debe enseñar y estar

en control de los mismos de forma permanente para que no cometan la imprudencia de que traten de observar el Sol de forma directa, sin ayuda de filtros o los usos de procedimientos adecuados", señala. Esto es usar las gafas con filtro certificado ISO 12312-2 -no son las gafas de sol normales- y no mirar por ningún motivo directamente al sol sin protección.

Portilla también señala que esta es una oportunidad que se puede aprovechar para que los niños y niñas incrementen sus conocimientos en astronomía y comprendan lo maravilloso que pueden ser ciertos fenómenos celestes.

Otras recomendaciones que hace el experto para la observación del evento del sábado es que, aunque se cuente con las gafas adecuadas para hacer observación solar o los filtros de soldadura superiores al número 14, no se debe mirar de forma continuada utilizando estos medios de protección.

"Se ha de interrumpir la observación del sol cada cierto tiempo (lo recomendable es utilizar el filtro o las gafas certificadas solo por unos cuantos segundos) y dejar descansar el ojo por unos minutos ocupándose en alguna otra actividad, antes de reiniciar la observación", aconseja el experto.

¿Dónde será visible el eclipse?

“Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 por ciento al Sol”, explica la presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), entidad que adelanta campañas educativas sobre cómo ver de manera segura este eclipse.



Entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.

Franja de anularidad. Foto: El Tiempo

Entre estos departamentos, señala Portilla, varias ciudades capitales de departamento estarán dentro de la zona de anularidad (Armenia, Cali, Neiva), así como varias ciudades intermedias (Palmira, Tulúa, Buga, Buenaventura), y zonas consideradas óptimas para la observación (Villa Vieja y Aipe, en el Huila).



