Eclipse anular: así es el evento astronómico del año que oscurecerá el cielo colombiano

También conocido como ‘anillo de fuego’, un eclipse solar anular es un fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna está en su punto más alejado de la Tierra, lo que se conoce como apogeo. Como la Luna está más lejos de nuestro planeta que durante un eclipse solar total, parece más pequeña y no bloquea todo el Sol cuando pasa por delante de nuestra estrella. En su lugar, la Luna deja pasar un anillo brillante de Sol visible en el punto máximo del eclipse.



Este será el espectáculo que podrán apreciar los colombianos el próximo sábado 14 de octubre. Ese día un eclipse anular de Sol cruzará Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Colombia.

De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad.

“Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 por ciento al Sol”, explica Ángela Pérez Henao, presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), entidad que adelanta campañas educativas sobre cómo ver de manera segura este eclipse, pues por tratarse de una observación solar se deben tomar precauciones como el uso de gafas con filtros certificados para evitar que se produzcan daños en la visión.

Un evento peligroso

Sin embargo, a pesar de la emoción que trae la oportunidad de ser testigos de este evento, los expertos han adelantado campañas para informar a la comunidad en general sobre la correcta forma de observar al sol de manera segura. La principal advertencia es, bajo ninguna circunstancia, mirar directamente al sol. “Este eclipse va a pegar duro. Es un evento de alto riesgo. El del 26 de febrero del 98, al igual que el que tendremos este año, ese eclipse solar también fue al mediodía, pero ocurrió un día jueves y los escolares estaban en sus instituciones y colegios y más o menos les enseñaron cómo verlo o cómo no hacerlo”, le dijo a EL TIEMPO el divulgador científico Germán Puerta.

En comparación, Puerta explica que este año veremos el evento un sábado, con puente festivo y en medio de la semana de receso escolar. “Toda la población juvenil e infantil va a estar dispersa, muchos de ellos sin un control de adultos”, advierte. Por eso el llamado que hace es a tomar precauciones para ver el eclipse de manera segura.

Según explica Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, entre las opciones para observar el eclipse está conseguir gafas especiales. “No son las gafas de sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente”, señala.

Cuide sus ojos al momento de observar el eclipse solar. Foto: iStock

Prepárese, todavía tiene una semana para conseguir estas gafas. Para asegurarse de tener las correctas debe tener en cuenta que estas tienen que cumplir con la normativa ISO 12312 del 2015. “Estas gafas solares son fáciles de adquirir, lo ideal es que se pongan en contacto con instituciones como observatorios y planetarios para adquirir equipo garantizado”, recomienda Peter Cruz director del Charlie Bates Astronomy Project en Sabanalarga (Atlántico), una de las instituciones que a lo largo y ancho del país se preparan para acompañar a la ciudadanía a vivir este evento.

Si usted es de los que ha escuchado que en reemplazo de estas gafas puede usar radiografías, paquetes de papitas o gafas de cine 3D, ninguno de estos elementos le ofrecerá la protección necesaria a sus ojos porque no se trata solo de reducir el brillo del sol para verlo, sino de protegerse contra otras formas de radiación que no podemos ver a simple vista, como la ultravioleta y el infrarrojo.

Si usted opta por construir estos elementos en casa, los expertos recomiendan usar filtros de soldadura superiores al número 14. “Tenga en cuenta que nuestras células de los ojos no se regeneran después de ser expuestas al sol, a diferencia de las de la piel. El eclipse solar es un evento único, pero en ningún momento debemos mirarlo directamente”, recuerda el experto, quien añade que no sentir dolor en los ojos al momento de mirar al sol no quiere decir que no estén sufriendo daño.

Existen unas gafas especiales o filtros para ver eclipses, pero, verifique su autenticidad, antes de usarlos. Foto: iStock

Otra opción para observar el eclipse es que, si ya tiene un telescopio o unos binoculares, lo prepare con filtro especial comprando el material adecuado, Los expertos recomiendan para esto usar lámina Thousand Oaks Optical o lámina Baader Planetarium de Mylar.

Según explica Ángela Patricia Pérez, presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), el primero es una lámina solar de polímero SolarLite de observación de manchas y granulación con el que el sol se verá naranja. La segunda opción es una hoja aluminizada que muestra el sol en el visible. Como en el caso de las gafas, el material del filtro debe verificarse muy bien el estado del filtro antes de la observación y adquirirse en lugares especializados o con la asesoría de expertos.

¿Cuánto va a durar?

En Bogotá se estima que el eclipse comenzará hacia las 11:48 a. m. y terminará a las 3:15 p. m. Será un evento largo, por lo que se recomienda, además de proteger los ojos custodiar también su piel con bloqueadores solares, e hidratarse adecuadamente. El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:36 p. m. en la capital del país. Se recomienda consultar el portal timeanddate.com para obtener información sobre los horarios del eclipse para las diferentes ubicaciones del territorio nacional.

Sin embargo, por tratarse de un eclipse anular, ningún lugar experimentará una penumbra total, ni siquiera en ese punto máximo del eclipse. “En el desierto de La Tatacoa (Huila) o en el norte de Cali, donde se dará la anularidad completa, vamos a tener una reducción de la luz con la que va a parecer que fueran las cinco o seis de la tarde. Va a ser significativa, de un momento a otro vamos a tener una especie de día nublado, pero no por el efecto de las nubes, sino por el efecto del eclipse”, explica Edilberto Suárez, director del Observatorio Astronómico LatitUD de la Universidad Distrital, quienes desde Bogotá adelantarán actividades de observación del eclipse con la comunidad.

Facebook Twitter Linkedin

Franja de anularidad. Foto: El Tiempo

Suárez agrega que a medida que las ciudades se alejen de la franja de anularidad va a haber una reducción de la iluminación del sol de manera gradual. “En lugares como Bogotá esperamos que se reduzca en un 80 por ciento la intensidad de la luz. Recordemos las horas del eclipse: antes del mediodía y como hasta la una de la tarde vamos a tener ese paso de la Luna frente al Sol y va a parecer como si estuviéramos en el atardecer”, detalla.

Se trata de una oportunidad también para vivir el eclipse con todos los sentidos, notar en la piel cómo la temperatura se reduce o cómo los sonidos de la naturaleza cambian cuando los animales se confundan por el drástico cambio en el ciclo normal de su día. Fenómenos que a través de la historia han inspirado desde mitos en diferentes culturas hasta importantes descubrimientos científicos sobre las dinámicas de nuestro planeta en el sistema solar.



