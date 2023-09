Dentro de 25 días, un eclipse anular de Sol cruzará Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Colombia.



De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad.



“Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 por ciento al Sol”, explica Ángela Pérez Henao, presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), entidad que adelanta campañas educativas sobre cómo ver de manera segura este eclipse, pues por tratarse de una observación solar se deben tomar precauciones como el uso de gafas con filtros certificados para evitar que se produzcan daños en la visión.

Entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas. “Esto quiere decir que se podrá ver desde Nuquí (Chocó), pasando por Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tello (Huila), hasta La Pedrera en la Amazonia”, explica Pérez sobre los lugares que estarán en la mira de los cazadores de eclipses y a donde usted podrá viajar si se decide a empacar maletas aprovechando el puente festivo del 14 de octubre.

Franja de anularidad. Foto: El Tiempo

Este eclipse será anular porque la Luna está más lejos de la Tierra que lo habitual, es decir: se encuentra en apogeo. “Por lo general, la Luna está a una distancia de 384.000 kilómetros de la Tierra. En el momento de un eclipse, cuando la Luna se encuentra en apogeo, alcanza algo más de 400.000 kilómetros, por lo tanto, no logra cubrir todo el disco solar, lo que hace que sea visible parte del Sol; un anillo brillante alrededor de la Luna”, explican desde la RAC.

Por esto, ningún lugar experimentará una penumbra total, ni siquiera en el punto máximo del eclipse, que se producirá alrededor de la 1:36 p. m. “En el desierto de La Tatacoa (Huila) o en el norte de Cali, donde se dará la anularidad completa, vamos a tener una reducción de la luz con la que va a parecer que fueran las cinco o seis de la tarde. Va a ser una reducción significativa, de un momento a otro vamos a tener una especie de día nublado, pero no por el efecto de las nubes, sino por el efecto del eclipse”, explica Edilberto Suárez, director del Observatorio Astronómico LatitUD de la Universidad Distrital, quienes desde Bogotá adelantarán actividades de observación del eclipse con la comunidad el próximo 14 de octubre.

Suárez agrega que a medida que las ciudades se alejen de la franja de anularidad va a haber una reducción de la iluminación del Sol de manera gradual. “En lugares como Bogotá esperamos que se reduzca en un 80 por ciento la intensidad de la luz. Recordemos las horas del eclipse: antes del mediodía y como hasta la una de la tarde vamos a tener ese paso de la Luna frente al Sol y va a parecer como si estuviéramos en el atardecer”, detalla.

Quedan pocas semanas para que en Colombia pueda apreciarse un eclipse anular de Sol. Foto: iStock

No importa si usted no puede moverse a los lugares destacados en la zona de anularidad, igual podrá ser testigo de un fenómeno que no se repetirá hasta el 2058. Pero recuerde que sin importar dónde se encuentre, la recomendación es no mirar nunca al Sol directamente, hacer uso de gafas con filtros certificados o filtros de soldadura del número 14 en adelante, y acercarse a planetarios y observatorios en su ciudad para resolver las dudas que surjan.

Para consultar los horarios del eclipse para un lugar en específico, así como si este se encuentra en la zona de anularidad, puede consultar el portal timeanddate.com



REDACCIÓN CIENCIA

