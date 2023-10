Eclipse anular de Sol: los departamentos y lugares de Colombia donde se verá mejor

El sábado 14 de octubre, después de las 11:00 a. m., los colombianos tendrán la oportunidad de ser testigos de cómo la Luna oculta la luz del Sol en un eclipse anular formando un anillo de oro alrededor del satélite natural.



El evento astronómico cruzará Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Colombia.



De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad.



La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explica que en Colombia hay varias ciudades y municipios que estarán en la franja de anularidad. Desde Nuquí - Chocó; pasando por Trujillo, Tuluá en el Valle del Cauca o San Vicente del Caguán en Caquetá, hasta la Pedrera en Amazonía.



Aunque estos son los mejores lugares para verlo, en el resto del país podrá verse también de manera parcial, aunque no se podrá apreciar el 'círculo de fuego' completamente. Por ejemplo, en el Norte de Colombia, como en Cartagena, se verá como un eclipse parcial, en dónde el Sol será tapado en un 76 por ciento por la Luna.



El eclipse solar anular se podrá ver el 14 de octubre. Foto: iStock

"Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 por ciento al Sol", explica la presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), entidad que adelanta campañas educativas sobre cómo ver de manera segura este eclipse.



Entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.



“Esto quiere decir que se podrá ver desde Nuquí (Chocó), pasando por Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tello (Huila), hasta La Pedrera en la Amazonia”, explica Pérez sobre los lugares que estarán en la mira de los cazadores de eclipses y a donde usted podrá viajar si se decide a empacar maletas aprovechando el puente festivo del 14 de octubre.



Se recomienda no ver el fenómeno directamente, sino con gafas. Foto: LA UIS

Para tener en cuenta

Según explica Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población puede que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar.



Es por esto que la experta es muy enfática en que la primera y más importante recomendación para disfrutar de manera segura del eclipse de octubre es nunca, por ningún motivo, mirar directamente al Sol. "Para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente", explica Sepúlveda.



Estos instrumentos no pueden construirse de manera casera con elementos como papeles o radiografías. Deben comprarse en centros de distribución especializados en instrumentos de astronomía que garanticen que cuentan con la certificación ISO 12312- 2, adecuada para observar eclipses solares.

Horarios

Si ya tiene preparadas sus gafas con filtro para proteger sus ojos, le contamos desde qué hora se podrá empezar a apreciar sus efectos. En Bogotá se estima que el eclipse comenzará hacia las 11:48 a. m. y terminará a las 3:15 p. m. Será un evento largo, por lo que se recomienda, además de proteger los ojos, evitando mirar bajo ninguna circunstancia directamente al sol, proteger su piel con bloqueadores solares, e hidratarse adecuadamente.



El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:36 p. m. en la capital del país. Se recomienda consultar el portal timeanddate.com para obtener información sobre los horarios del eclipse para las diferentes ubicaciones en el país.

Estas son las gafas especiales para ver el eclipse. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Otros eventos astronómicos de octubre de 2023

Cometa Hartley/103P hasta el 12 de octubre: es uno de esos cometas que podrá ver sin necesidad de telescopio o binoculares desde cualquier hemisferio. Estará más cerca de la Tierra el 26 de septiembre, y podrá observarlo hasta el 12 de octubre. Sin embargo, para verlo con más detalle es recomendable tener unos binoculares a mano.



Luna nueva el 14 de octubre: A mitad de este mes habrá luna nueva, justo el mismo día que veremos el eclipse anular.



Lluvia de oriónidas el 22 de octubre: Las oriónidas, según Starwalk, serán la lluvia de meteoros más espectacular en octubre de 2023. La Luna en Cuarto Creciente se pondrá alrededor de la medianoche, justo cuando el radiante de las oriónidas sale. El radiante de la lluvia de meteoros alcanzará su punto más alto alrededor de las 2 a.m. hora local en ambos hemisferios. Podrás observar las oriónidas hasta el amanecer.



