Dentro de tres semanas, el sábado 14 de octubre, un eclipse anular de Sol cruzará Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Suramérica, entre ellos Colombia.



De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se podrá apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo verán de manera parcial, mientras que los más privilegiados podrán observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad. Sin embargo, también han advertido sobre los riesgos que este evento puede tener para la salud visual, si no se observa con las protecciones adecuadas.



Si ya tiene preparadas sus gafas con filtro para proteger sus ojos, le contamos desde qué hora se podrá empezar a apreciar sus efectos. En Bogotá se estima que el eclipse comenzará hacia las 11:48 a.m. y terminará a las 3:15 p.m. Será un evento largo, por lo que se recomienda, además de proteger los ojos evitando mirar bajo ninguna circunstancia directamente al sol, proteger su piel con bloqueadores solares, e hidratarse adecuadamente.

El máximo del eclipse se alcanzará a la 1:36 p.m. en la capital del país. Se recomienda consultar el portal timeanddate.com para obtener información sobre los horarios del eclipse para las diferentes ubicaciones en el país.

¿Dónde ver el eclipse?

“Todo Colombia lo va a ver. Por ejemplo, en el norte del país, en Cartagena, la Luna cubrirá en un 76 por ciento al Sol”, explica la presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), entidad que adelanta campañas educativas sobre cómo ver de manera segura este eclipse.

Franja de anularidad. Foto: El Tiempo

Entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.

“Esto quiere decir que se podrá ver desde Nuquí (Chocó), pasando por Trujillo y Tuluá (Valle del Cauca), San Vicente del Caguán (Caquetá), Tello (Huila), hasta La Pedrera en la Amazonia”, explica Pérez sobre los lugares que estarán en la mira de los cazadores de eclipses y a donde usted podrá viajar si se decide a empacar maletas aprovechando el puente festivo del 14 de octubre.

Recomendaciones para verlo de manera segura

Según explica Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población puede que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar.

Es por esto que la experta es muy enfática en que la primera y más importante recomendación para disfrutar de manera segura del eclipse de octubre es nunca, por ningún motivo, mirar directamente al Sol. "Para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente", explica Sepúlveda.

Al momento de adquirirlas la recomendación es cerciorarse de que cumplan la normativa ISO 12312 del 2015. "Estas gafas solares son fáciles de adquirir, lo ideal es que se pongan en contacto con instituciones como observatorios y planetarios para adquirir equipo garantizado", recomienda Peter Cruz director del Charlie Bates Astronomy Project en Sabanalarga (Atlántico).

Cruz también recuerda que se debe tener en cuenta que al momento de ver el Sol no se trata solo de cubrir la luz visible, sino que se deben bloquear otras formas de luz que están siempre presentes y son un peligro para la visión, como ultravioleta e infrarrojo. Por eso métodos caseros como radiografías, no consiguen proteger adecuadamente los ojos al mirar directamente al Sol.

"La invitación es que si van a hacer observación directa, deben acercarse a los observatorios y planetarios en sus ciudades, que ya tienen dispuestos sus equipos especializados, o adquirir las gafas solares", explica Cruz.

Si usted opta por construir estos elementos en casa, los expertos recomiendan usar filtros de soldadura superiores al número 14. "Tenga en cuenta que nuestras células de los ojos no se regeneran después de ser expuestas al Sol, a diferencia de las de la piel. El eclipse solar es un evento único, pero en ningún momento debemos mirarlo directamente", recuerda el experto, quien añade que no sentir dolor en los ojos al momento de mirar al Sol no quiere decir que no estén sufriendo daño.

Otra opción para observar el eclipse es que, si ya tiene un telescopio o unos binoculares, lo prepare con filtro especial comprando el material adecuado, Los expertos recomiendan para esto usar lámina Thousand Oaks Optical o lámina Baader Planetarium de Mylar.

Según explica Ángela Patricia Pérez, presidenta de la Red de Astronomía de Colombia (RAC), el primero es una lámina solar de polímero SolarLite de observación de manchas y granulación con el que el Sol se verá naranja. La segunda opción es una hoja aluminizada que muestra el Sol en el visible. Como en el caso de las gafas, el material del filtro debe verificarse muy bien el estado del filtro antes de la observación y adquirirse en lugares especializados o con la asesoría de expertos.

"Recomendamos especialmente el primero, ya que es más resistente y maleable. Es muy importante asesorarse con nuestros expertos a través de info@rac.net.co, o con las tiendas de los planetarios de Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, antes de comprar estas láminas para filtros solares", aconseja Pérez.

Por su parte, Sepúlveda advierte que la protección en los telescopios y las cámaras con estos filtros no debe reemplazarse, por ejemplo, usando las gafas para ver a través de estos instrumentos porque estos concentran la radiación y pueden generar daño ocular.



REDACCIÓN CIENCIA