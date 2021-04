Dudas sobre la composición del 70 por ciento de nuestro universo

Cosmólogos de la Universidad de Copenhague han probado un modelo que reemplaza la energía oscura con una materia oscura en forma de fuerzas magnéticas, cuyo resultado indica que el universo no se expande de forma diferente sin la energía oscura.



"Si lo que descubrimos es exacto, cambiaría nuestra creencia de que lo que pensamos que constituía el 70 por ciento del universo no existe en realidad. Hemos eliminado la energía oscura de la ecuación y hemos agregado algunas propiedades más para la materia oscura.

Esto parece tener el mismo efecto sobre la expansión del universo que la energía oscura ", explica en un comunicado Steen Harle Hansen, profesor asociado del Centro de Cosmología DARK del Instituto Niels Bohr.



La comprensión habitual de cómo se distribuye la energía del universo es que consta de un cinco por ciento de materia normal, un 25 por ciento de materia oscura y un 70 por ciento de energía oscura.



Todo el conjunto está sometido a una constante expansión y aceleración. Durante muchos años, este mecanismo se ha asociado con la llamada constante cosmológica, desarrollada por Einstein en 1917, que se refiere a un poder cósmico repelente desconocido.



Pero debido a que la constante cosmológica, conocida como energía oscura, no se puede medir directamente, numerosos investigadores, incluido Einstein, han dudado de su existencia, sin poder sugerir una alternativa viable.



En el nuevo modelo de los investigadores de la UCPH, al 25 por ciento de la materia oscura se le otorgan cualidades especiales que hacen que el 70 por ciento de la energía oscura sea redundante.



"No sabemos mucho sobre la materia oscura, aparte de que es una partícula pesada y lenta. Pero luego nos preguntamos: ¿qué pasaría si la materia oscura tuviera alguna cualidad análoga al magnetismo? Sabemos que a medida que las partículas normales se mueven, crean magnetismo.



Y los imanes atraen o repelen a otros imanes, entonces, ¿y si eso es lo que está sucediendo en el universo? ¿Que esta expansión constante de materia oscura está ocurriendo gracias a algún tipo de fuerza magnética? " pregunta Steen Hansen.



La pregunta de Hansen sirvió como base para el nuevo modelo de computadora, donde los investigadores incluyeron todo lo que saben sobre el universo, incluida la gravedad, la velocidad de expansión del universo y X, la fuerza desconocida que expande el universo.



"Desarrollamos un modelo que funcionaba partiendo del supuesto de que las partículas de materia oscura tienen un tipo de fuerza magnética e investigamos qué efecto tendría esta fuerza en el universo. Resulta que tendría exactamente el mismo efecto en la velocidad de expansión del universo. como sabemos por la energía oscura ", explica Steen Hansen.



Sin embargo, aún queda mucho por entender sobre este mecanismo por parte de los investigadores. Y todo debe verificarse en mejores modelos que tengan en cuenta más factores. Como dice Hansen: "Honestamente, nuestro descubrimiento puede ser solo una coincidencia. Pero si no lo es, es realmente increíble.



Cambiaría nuestra comprensión de la composición del universo y por qué se está expandiendo.



En lo que respecta a nuestro conocimiento actual, nuestras ideas sobre la materia oscura con un tipo de fuerza magnética y la idea sobre la energía oscura son igualmente salvajes. Solo observaciones más detalladas determinarán cuál de estos modelos es el más realista. Por lo tanto, será increíblemente emocionante volver a probar nuestro resultado".



EUROPA PRESS