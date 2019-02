Mujeres son ignoradas e infravaloradas en medicina: investigadores

Una serie de informes publicados en la revista médica británica The Lancet señaló que las mujeres son ignoradas por los investigadores en medicina e infravaloradas en carreras relacionadas con la salud.



Aquellas que trabajan para construir carreras en el área de la salud enfrentan barreras significativas, según una serie de artículos en el número especial de la revista dedicado a analizar la diversidad de género en la ciencia y la medicina.

Se detectó que la investigación en medicina estaba orientada hacia las necesidades de los hombres y casi tres cuartos de los trabajos de investigación biomédica no consideraba las diferencias según el sexo en sus resultados.



"La evidencia es clara: las mujeres están en desventaja dentro de la ciencia, la medicina y la salud global", dijo a la Fundación Thomson Reuters la editora ejecutiva de The Lancet, Jocalyn Clark. "La equidad de género en la ciencia no es solo una cuestión de justicia y derechos, sino que es crucial para producir la mejor investigación y atención para los pacientes".



Si bien las mujeres tienen el derecho legal a igualdad salarial en muchos países, incluidos Estados Unidos y Gran Bretaña, aún ganan menos que los hombres y enfrentan barreras de género en áreas que van desde la política hasta los puestos de negocios de alto nivel.



Y el tema también se extiende a la academia, según un informe que encontró que las mujeres tenían dificultades para alcanzar los roles más importantes en los departamentos de Ciencias Sociales y Salud Pública en 15 universidades líderes en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá.

La equidad de género en la ciencia no es solo una cuestión de justicia y derechos, sino que es crucial para producir la mejor investigación y atención para los pacientes.

De acuerdo con el análisis realizado por académicos en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, las mujeres superan en cantidad a los hombres en los niveles inferiores, pero su número se reduce en los puestos superiores.



Un estudio separado descubrió que las mujeres sufrían sesgos al solicitar fondos para investigación: tenían muchas más probabilidades de ser rechazadas para obtener financiamiento cuando se les pedía a los revisores que evaluaran sus habilidades como investigadoras en lugar de centrarse en su propuesta, según un análisis de 24.000 solicitudes de subsidios canadienses.



Un tercer estudio resaltó la necesidad de una mayor diversidad de género en la salud para garantizar que se satisfagan las necesidades de las mujeres, tras el hallazgo de que casi tres cuartos de los trabajos de investigación no tenían en cuenta las diferencias en los resultados entre ellos y ellas.



Esto puede tener graves consecuencias para la salud. Por ejemplo, ocho de los 10 medicamentos retirados del mercado en Estados Unidos entre 1997 y 2001 planteaban más riesgos de salud para las mujeres que para los hombres.



Las publicaciones académicas en los que una mujer figuraba como la autora principal tenían más probabilidades de incluir diferencias de género, determinó el análisis de más de 11,5 millones de artículos de investigación médica entre 1980 y 2016.



"Nuestros hallazgos muestran que las disparidades de género en la

ciencia tienen consecuencias para la salud de toda la población", dijo el autor Vincent Lariviere, de la Universidad de Montreal.



REUTERS