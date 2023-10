Stephen Hawking es uno de los científicos más reconocidos en el mundo. Sus aportes a la astrofísica en temas como los agujeros negros, la cosmología y la gravedad cuántica han sido determinantes en este campo del conocimiento humano.



Además de ser un físico teórico reputado, Hawking fue un autor de best sellers como 'Una breve historia del tiempo' en 1988 y 'La teoría del todo'.



En sus textos y en varias entrevistas, el físico se refirió a la existencia de Dios y dejó en claro que no creía en su existencia.

"No hay Dios. Nadie dirige el universo", escribió en su último libro titulado 'Respuestas breves a las grandes preguntas' que fue publicado en octubre de 2018, meses después de su muerte.



Su familia y otras personas cercanas a la mente del científico terminaron el texto, que buscaba recopilar las respuestas a las preguntas que más le hicieron a Hawking durante su tiempo en la Tierra.



Y la que se refiere a la existencia o creencia en Dios fue una de las más recurrentes, por lo que no podía faltar en su última obra.

Durante su vida, Hawking se dedicó al estudio de la teoría del Big Bang y la teoría del todo, con los que intentó explicar el origen del universo.



Ambas, aunque bastante complejas, lo llevaron a una conclusión: "no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al Universo", como escribió en su libro 'El gran diseño' en 2010.



"Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios", decía ese mismo año en entrevista con el diario británico The Guardian, recoge la BBC.

Su libro ‘Breve historia del tiempo’ fue un best seller. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que existamos”, argumentaba el inglés.



“No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo”, añadió.

Y su postura fue recurrente en cada espacio que se le cuestionaba al respecto. "Cuando la gente me pregunta si Dios creó el universo, les digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido", afirmó Hawking en un video para Discovery Channel.



"Para mí, la solución más simple es que no hay Dios, nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino", sentenciaba.

Pero más que negar su existencia, el físico consideraba que la pregunta era fútil.



"Uno no puede probar que Dios no existe", le dijo en 2010 a la cadena estadounidense ABC. "Pero la ciencia hace a Dios innecesario".

Aunque sus posturas le valieron muchos detractores de la religión, Hawking visitó varias veces el Vaticano y participó en eventos de la Academia Pontificia de las Ciencias. Incluso ofreció una charla acerca del origen del universo en 2016 allí.



Inlcuso tuvo encuentros con el papa Benedicto XVI y Francisco, por lo que la iglesia lamentó su muerte en 2018.

¿Por qué es tan importante Stephen Hawking?

