Un interesante hallazgo realizaron investigadores de la Universidad China de Hong Kong, quienes revelaron la primera evidencia fósil del ombligo de un dinosaurio, el cual tiene cerca de 130 millones de años.



Según reveló el estudio, que fue publicado por la revista de biología BMC Biology, los investigadores hicieron uso de tecnología de imágenes láser de alta resolución sobre el fósil de un Psittacosaurus que fue encontrado en el país asiático a principios de la década del 2000.



Michael Pittman, investigador del hallazgo, indicó que hicieron uso de una técnica de fluorescencia estimulada por láser (LSF) para este proceso.



"Usando imágenes de LSF, identificamos escamas distintivas que rodeaban una cicatriz umbilical larga en el espécimen de Psittacosaurus, similar a ciertos lagartos y cocodrilos vivos. Llamamos a este tipo de cicatriz ombligo, y es más pequeña en humanos. Este espécimen es el primer fósil de dinosaurio que conserva un ombligo, lo que se debe a su excepcional estado de conservación", aseguró Pittman.



Por otro lado, el artículo de BMC Biology destacó que “el ombligo se revela como una estructura alargada en la línea media delimitada por una fila de escamas emparejadas en el abdomen. La etapa ontogenética relativamente tardía estimada para el individuo indica que el ombligo probablemente se mantuvo durante toda la vida”.

Los investigadores resaltaron, a su vez, que con este hallazgo se permite concluir que a diferencia de la gran mayoría de reptiles y aves existentes actualmente en el mundo, quienes sí pierden este ombligo, el de los Psittacosaurus se mantuvo hasta su madurez sexual, como ocurre actualmente con los lagartos y los cocodrilos.



“Este descubrimiento es el registro más antiguo de un amniote ombligo y el primero en un dinosaurio no aviar. Sin embargo, dada la variabilidad de esta estructura en los análogos de reptiles existentes, es posible que una cicatriz umbilical persistente no haya estado presente en todos los dinosaurios no aviares”, precisó la investigación.



Según han revelado varios medios internacionales, el fósil del Psittacosaurus, un herbívoro bípedo de cerca de dos metros de largo del período Cretácico, está siendo exhibido en el Museo Senckenberg de Frankfurt, en Alemania.

