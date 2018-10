Las claves: ¿por qué ha sido difícil encontrar vida en el espacio?

¿Hay vida en el espacio exterior? Esa es una pregunta que se hace a diario la humanidad y para resolverla ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo (las últimas 6 décadas). No obstante, hasta el momento, todo ha sido en vano y nada se ha encontrado.

Dificultades

Santiago Vargas, físico, PhD en Astrofísica y profesor del Observatorio Astronómico Nacional, de la Universidad Nacional, explicó que en los últimos 23 años se han descubierto 4.000 planetas por fuera del Sistema Solar, pero han sido astros que están cerca, “por lo que la muestra no es significativa”.



“El Universo es tan grande que se estima que puede haber un 1 con 27 ceros de planetas”, agregó.



Vargas comentó que hay varias limitaciones que no han permitido el hallazgo de vida extraterrestre. Entre ellas se encuentran la falta de exploración y la precariedad de los instrumentos de medida que se usan.



“Hay que ampliar la muestra de exploración”, sostuvo.



En esa línea se mostraron los investigadores Jason Wright, Shubham Kanodia y Emily Lubar, quienes publicaron un artículo en la plataforma ArXiv.org en el que aseveraron que el programa SETI de búsqueda de vida inteligente no es un fracaso, pues “aún no se ha buscado lo suficiente”.



“Si se convirtiera la búsqueda del espacio en litros de agua, SETI habría conseguido sumar unos 7.700 litros en comparación de los 1.335 billones de litros de agua que tienen todos los océanos de la Tierra. Por ello, abandonar los métodos de búsqueda o cambiarlos sería un despropósito”, concluyeron.

Petición

Expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE. UU. (Nasem, por sus siglas en inglés) reconocieron que la exploración de vida en el Universo está pasando por un momento crítico, pero le pidieron a la Nasa no cesar ese trabajo.



Desde la Nasem resaltaron que es importante que la Nasa apoye sus investigaciones en una gama más amplia de biomarcadores y entornos.



"Las estrategias de búsqueda exitosas para la vida deben integrar la idea de que la vida no tiene que ser como nosotros la conocemos", señaló el investigador de la Institución Carnegie para la Ciencia, Alan Boss.



La Nasem también recomendó que las próximas misiones tengan un enfoque dedicado a la investigación y exploración de la habitabilidad en el subsuelo de los planetas.



Últimos estudios sobre vida extraterrestre han encontrado que seis de cada diez estrellas tienen planetas similares a la Tierra.

Soluciones

Santiago Vargas afirmó que muy pronto se podrá usar el telescopio espacial James Webb, una herramienta muy potente que permitirá ver en detalle las atmosferas de otros planetas, para su posterior estudio.



“Por presupuesto, la salida del Webb estaba retrasada, pero con él se podrán ver rastros en las atmosferas planetarias que indiquen si hay posibilidad de vida”, puntualizó.



La Nasa, por su parte, publicó un texto en su página web en el que dejó claro que “aunque todavía no hemos encontrado signos de vida extraterrestre, se está amplificando la exploración del Sistema Solar y más allá para ayudar a la humanidad a responder si estamos solos en el Universo”.



Asimismo, la agencia espacial declaró que seguirá investigando las llamadas ‘tecno-firmas’: “Las señales tecnológicas más conocidas son las señales de radio, pero hay muchas otras que no se han explorado completamente en el espacio”.

El James Webb tiene un espejo de 6,5 metros de diámetro, formado por 18 segmentos hexagonales. Foto: Archivo particular

¿Vida extraterrestre?

Para el profesor Vargas la importancia de encontrar vida en el espacio es que se modificarían muchos temas cotidianos de la humanidad: bilógicos, éticos, religiosos.



“Además, la pregunta de si hay vida afuera es lo que nos hace humanos. Los perros, por más seres consientes que sean, no creo que vayan a pensar si hay vida perruna en el espacio (…) La curiosidad es innata en los humanos y eso es lo que nos ha llevado a indagar si hay algo más que nosotros”, analizó.



