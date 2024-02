Diana Trujillo: ‘Quiero liderar cuando estemos en la superficie de la Luna o Marte’

En los 65 años de historia de la Nasa, solo 108 personas han llegado a ostentar el título de directores de vuelo, un rol de gran responsabilidad, pues consiste en mantener seguros a los astronautas que van al espacio y de ejecutar misiones de vuelos tripulados.



En ese selecto grupo está el nombre de una colombiana, la ingeniera caleña Diana Trujillo, quien la semana pasada se graduó como parte de la clase 2022, compuesta por siete nuevos directores que están ahora cualificados para servir.



Trujillo habló con EL TIEMPO sobre su primera experiencia supervisando operaciones en la Estación Espacial Internacional (EEI), la presentación de la insignia y el nombre que la identificará de ahora en adelante como directora de vuelo de la agencia espacial y sobre sus expectativas de participar de las grandes misiones que se avecinan para la Nasa en los próximos años, como las del programa Artemis, para regresar a la humanidad a la Luna, y una posible exploración con astronautas a Marte.

Desde su nombramiento como directora de vuelo en junio de 2022, hasta ahora, ¿cómo fue la evolución para graduarse en ese rol?

El entrenamiento es tenaz. Hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre cómo trabajan los astronautas. ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo van a reaccionar si hay una emergencia en la Estación Espacial? Tomamos las mismas clases que ellos toman para poder entender eso, y al mismo tiempo tomamos clases sobre cómo el vehículo funciona, los detalles de la nave, cómo mi equipo va a responder a un problema en el vehículo mismo, además de clases de cómo es el día de una misión. Tuve que entender todas esas facetas de qué es lo que van a hacer las otras personas cuando están bajo el comando del director de vuelo para poder anticipar cuáles son las jugadas que tenemos.

Como directora de vuelo en funciones, ya tuvo su primer turno supervisando las operaciones en la EEI. ¿Cómo fue la experiencia?

En 2021 recibió la Cruz de Boyacá, el más alto honor que el Gobierno de Colombia otorga a sus civiles. Foto: EFE

En el primer turno es donde se revela el nombre que vas a llevar de directora de vuelo, muchas personas de la oficina vienen y celebran contigo. Yo escogí el nombre de Somos Flight porque quería hacerlo en español y quería representar todo lo que mi cultura latina, todo lo que mi gente colombiana me ha enseñado, que siempre trabajamos juntos y entre más grandes las metas, más personas y más ayuda necesitas. Después de esa revelación tuve que sentarme en el turno, donde hablamos de qué es lo que los astronautas están haciendo, cuáles experimentos científicos tienen que desarrollar, cuáles problemas tenemos que arreglar y continuar operando la EEI.

La generación de directores de vuelo de la que usted hace parte se nombró pensando también en misiones a la Luna, con el programa Artemis, e incluso a Marte. ¿Cómo se prepara una persona para comandar misiones con humanos hacia estos destinos?

Aunque todo el entrenamiento que hacemos tiene que ver con el vehículo, más que todo es liderazgo del grupo y entender cuáles son las metas que queremos lograr para poder ir a la Luna y a Marte. Todos los directores de vuelo –y es una de las razones por las que me fascina ese trabajo– tenemos que trabajar no solamente con la Estación Espacial, también tenemos que hacerlo con todas las compañías y los centros de la Nasa que están siendo parte de Artemis para entender cómo estamos diseñando el vehículo, cómo lo estamos examinando, cómo vamos a usarlo. Adicionalmente a eso, en el momento en el que ya vayamos a ir a la Luna, hacemos una serie de simulaciones en las cuales demostramos qué puede salir mal y cómo vamos a reaccionar. Estamos con el proyecto desde el comienzo.

¿A partir de ahora la vamos a ver al frente de más misiones tripuladas a la EEI?



Con la Estación Espacial voy a liderar misiones, por ejemplo, cuando hacemos actividades extravehiculares, donde el astronauta tiene salir. Ya tengo programadas dos de esas actividades y, adicionalmente, esta semana vamos a dirigir otro vehículo que va a salir de la EEI, estamos supremamente ocupados. Con respecto a Artemis, estoy colaborando en cómo vamos a hacer las operaciones si se presenta un problema con el centro de Houston. Estamos sentando la arquitectura de lo que vamos a hacer, mientras usamos todas las operaciones de la Estación Espacial para continuar entendiendo cómo lo podemos hacer mejor.

Quizá uno de los aspectos más tensionantes del rol de directora de vuelo es estar a cargo de vidas humanas que van al espacio. ¿Cómo manejarlo?



La prioridad número uno es el astronauta y que esté bien. La segunda es el vehículo y la tercera es la misión de ese día. Saber que tengo la responsabilidad de un astronauta o de un grupo de siete o catorce astronautas en la Estación Espacial es algo muy importante que no se me escapa de la mente. El hecho de que las prioridades están en ese orden significa que yo puedo usar el vehículo, o la estación espacial, en cualquier forma que necesitemos para poder ayudar a la persona si tiene que volver a la Tierra inmediatamente.

Este año tuvimos el anuncio de la Nasa de que tendremos que esperar por Artemis II –la primera de las misiones tripuladas del regreso a la Luna– por lo menos hasta 2025. ¿Cómo avanza el programa?



Con Artemis I recogimos la información que necesitamos con respecto al vehículo. Pero la diferencia entre Artemis I y Artemis II, es el hecho de que en la primera misión la nave no tenía ningún ser humano. Artemis II tendrá tripulación y eso implica muchos preparativos sobre los que tenemos que estar seguros. Todas las pruebas tienen que estar bien hechas, porque no es solamente el comando para el vehículo, tenemos que hacerlo mientras entendemos cómo preservar la vida de los astronautas. Se movió un poquito el horario, pero a la misma vez entendemos que no vamos a quitarle el pie al acelerador. La forma en la que lo veo es que no hay ningún cambio en las ganas que tenemos de ir.

Diana Trujillo, cohorte de 2022 de directores de vuelo de la Nasa. Foto: Nasa

¿Qué misión sueña con dirigir?

Una vez lleguemos a la superficie de la luna o de Marte, la misión que yo de verdad quiero liderar es el momento en el que, una vez estemos parados en la superficie de estos lugares, tengamos que hacer la ciencia que es requerida para poder entender lo que vinimos a hacer. Una de las cosas en las que tuve mucha experiencia fue entender con los róvers cuánto trabajo toma poder comprender lo que estamos viendo en la superficie de Marte con estos vehículos, pero cuando tienes una persona y simplemente la puedes llamar y le puedes dar instrucciones, obviamente la habilidad de poder hacerlo es mucho más rápida. No me aguanto las ganas de saber de que voy a tener un astronauta en mi oído con el que vamos a estar hablando para comprender de las muestras que tomemos, interpretar qué significan para el universo y darnos cuenta de que hemos encontrado algo que de pronto no hemos visto nunca antes.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACTORA DE CIENCIA

@malelopezpl

@TiempodeCiencia

