Conéctese con los eventos el día de la mujer y la niña en ciencia

Como ya es costumbre desde 2015, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, una fecha con la que se busca reivindicar el trabajo de las científicas y de las jóvenes que buscan aportar a la sociedad desde la ciencia y la investigación.

Este día fue instaurado en el año 2015, cuando la Unicef y ONU Mujeres instaron a los líderes mundiales a cumplir para 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9.



Los países de todo el mundo se comprometieron a "desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, construir una infraestructura resistente, promover una industrialización inclusiva y sostenibley fomentar la innovación", según la ONU.



Este ente internacional, proclamó que, en el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, "cambiemos la narrativa predominante. Celebra con nosotras y nosotros a las mujeres y niñas que lideran la innovación y que exigen que se actúe para derrumbar las barreras con las que todavía se encuentran".



En el marco de esta celebración, diferentes organizaciones en Colombia y en el mundo están desarrollando diferentes actividades para dar visibilidad a las científicas.



Una de estas iniciativas en Colombia es Universos Multidiversos, impulsada por diferentes organizaciones, entre las que se encuentran el Observatorio Astronómico Nacional, la Universidad Sergio Arboleda y Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias (Chia).

Agenda de Universos Multidiversos. Foto: Archivo particular

Se trata de una maratón de transmisiones en vivo que se llevará a cabo el sábado 13 por YouTube y Facebook, con charlas sobre el espectro electromagnético de la luz, las cuales serán dictadas por 17 diferentes astrónomas colombianas.



"Este día es importante en el sentido que nos permite mostrar a las nuevas generaciones y a la comunidad en general que existen modelos a seguir femeninos y que nosotras tenemos una misma historia, un mismo origen, un mismo lenguaje y que las mujeres hemos llegado a hacer estudios e investigaciones y a liderar proyectos en las áreas de la ciencia", asegura la astrofísica Andrea Guzmán, cofundadora de Chía.



Guzmán agrega que esto es importante porque "necesitamos que la juventud vea estos roles de genero para que se animen a continuar este camino y no piensen que a la ciencia solo tienen acceso unos pocos privilegiados y que, además, son unos genios".



"La idea no es solo promover estas iniciativas un una vez al año, sino esto se vuelva un tema de conversación todos los días, pues a la larga esto va a traer impactos no solo a nivel académico y científico, sino económico y social en nuestro país y en los demás países", puntualiza la científica.

REDACCIÓN CIENCIA

