En Marte hay suficientes reservas de oxígeno para que vivan microbios

Las aguas saladas situadas justo bajo la superficie de Marte podrían albergar suficiente oxígeno molecular como para sustentar la vida de microbios y esponjas, según revela un estudio que publicó la revista Nature.

La investigación, liderada por Nasa y el Instituto de Tecnología de Pasadena, en California (EE. UU.), recuerda que en el planeta rojo el oxígeno es escaso, a diferencia de la Tierra, donde la vida aeróbica evolucionó en paralelo con la fotosíntesis para así elevar los niveles de oxígeno.



En Marte, explican los autores, el oxígeno solo aparece en pequeñas cantidades que, además, son producidas por la descomposición del dióxido de carbono que provoca la luz. En consecuencia, estudios anteriores habían apuntado a que el oxígeno molecular presente en ese planeta no sería capaz de sostener vida, aunque fuera simple como, por ejemplo, el de las esponjas.



El principal experto al frente de este nuevo trabajo, Vlada Stamenkovic (Nasa), y colegas del Instituto de Pasadena calcularon qué cantidad de oxígeno molecular podría hallarse en disolución en aguas saladas sometidas a varias presiones y temperaturas en diferentes zonas de la superficie de Marte.



Constataron que las concentraciones de oxígeno molecular son particularmente altas en las regiones polares del planeta rojo, mientras que en algunas de esas salmueras localizadas bajo la superficie marciana podrían contener suficiente O2 para sustentar vida aeróbica.



En concreto, los expertos calcularon que en torno al 6,5 % de todo Marte, ya sea justo por debajo de la superficie o sobre ella, puede contener niveles de oxígeno parecidos a los que permiten la vida en la Tierra.



La salinidad de esos sistemas, indican, hacen que el agua permanezca en estado líquido, incluso cuando la temperatura baja de los cero grados. Asimismo, sus conclusiones podrían también explicar cómo se habrían formado las rocas oxidadas detectadas en las exploraciones de las superficies de Marte.

“En esencia, lo interesante del artículo es que plantea contenidos suficientes, en profundidad, de oxígeno, lo cual no se había considerado. Al encontrar este elemento se puede pensar en que habría vida aerobia, es decir la que requiere de ese oxígeno para vivir. Se plantean dos escenarios: uno en el cual la concentración de oxígeno es suficiente para microorganismos de tipo bacteriano, concentración que se encuentra en muchas zonas de Marte; y otro en el cual encontramos salmueras de percloratos con calcio y magnesio, que podrían llegar a aumentar la concentración de oxígeno, por la solución de los mismos percloratos. Teniendo una concentración tan grande podría pensarse que allí, quizás, habría organismos más complejos, hasta el nivel de complejidad de una esponja terrestre”, explica María Angélica Leal, máster en biología y codirectora del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional.



De acuerdo con Leal, la investigación aumenta el panorama de las posibilidades de vida en Marte. “Y no cualquier vida –asegura–, sino vida aerobia, que antes no se había considerado en gran medida”.



“No obstante –sigue–, y esto ya es una opinión personal, hay factores biológicos que no consideran, es decir, no es que solo esté el oxígeno ahí presente y ya pueda haber vida. Resulta que en la hipótesis relacionada con los percloratos, se ha comprobado que estos tienen efectos tóxicos en organismos vivos”.



Según la experta, es importante considerar investigaciones como la de Rosa Acevedo, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien desarrolló, en conjunto con un equipo de la Universidad de Valencia, un estudio en el cual encontraron que los percloratos causaban daños en organismos vivos.



“Nada más, a nivel bacteriano, en bacterias bioluminiscentes, les inhibía esta capacidad, y en el caso de organismos más complejos, como una lombriz de tierra, causaba serias deformidades. Si investigaciones como las de la doctora Acevedo han demostrado estos daños, ¿qué les haría el perclorato a organismos como esponjas que podrían estar en estas salmueras marcianas abundantes en oxígeno?



Esta es una línea de investigación en la que debemos seguir ahondando”, apunta Leal.

EFE