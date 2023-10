Desierto de La Tatacoa: contaminación amenaza la observación de las estrellas

Las noches en el desierto de La Tatacoa son tan oscuras que, para quienes no estamos acostumbrados a estar alejados de los focos de las ciudades, olvidar donde queda el norte y el sur es fácil.



Una sensación que en un principio puede ser atemorizante hasta que, al dirigir la mirada al cielo, te das cuenta de que estás bajo un lienzo negro sobre el que brillan una cantidad de imágenes inconcebibles para muchos citadinos.



La Tatacoa tiene con uno de los cielos más limpios para hacer observación astronómica en el país, el único que en nuestro país cuenta con la certificación de destino turístico Starlight, un reconocimiento que otorga la Fundación Starlight, creada por científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), como una forma de impulsar la preservación de este tipo de lugares de cielos extraordinarios que conectan a la humanidad con la inmensidad del universo.

La certificación la obtuvieron en 2020, un proceso en el que la alcaldía de Villavieja contó con la asesoría de expertos de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de ellos fue el profesor Giovanni Pinzón, del Observatorio Astronómico Nacional, quien señala que dicho reconocimiento exaltó que La Tatacoa cuenta con un cielo que en la escala de Bortle -que mide el brillo del cielo nocturno- tiene una calificación de 1 (ubicación con cielo oscuro excelente) en un rango que va de 1 a 9.

Sin embargo, la preocupación no solo de los científicos, sino de las personas que en la región viven del turismo y de la observación astronómica, es que este patrimonio se pierda por cuenta de la contaminación lumínica. “Con el paso del tiempo esta calificación se puede ir degradando hasta que al final nuestros hijos y nietos no podrán ver las galaxias, lo que también puede tener un impacto en las futuras generaciones y su desconexión con el cosmos, con lo que somos y nuestra posición en el universo”, indica Pinzón.

Aunque estos fueron los resultados obtenidos en las mediciones que hicieron posible que La Tatacoa obtuviera la certificación de Starlight, los astrónomos temen que el panorama se esté transformando. Desde antes del 2020 ya se habían identificado como fuentes de contaminación lumínica predominantes en la región a las ciudades de Neiva, al sur del desierto, a Ibagué, al occidente, y Bogotá, al noroeste. También la población de Aipe, un municipio cercano que colinda con Villavieja.

Al sur la contaminación lumínica proveniente de Neiva, al nororiente Bogotá y al Occidente Cali e Ibagué. Foto: Giovanni Pinzón

“En menos de año y medio estimo que se ha incrementado un 20 por ciento la contaminación hacia el occidente y sur occidente”, señala Mario Vargas, director del campamento interestelar Orión, que funciona en La Tatacoa. A estas preocupaciones externas se suman también malas prácticas de iluminación de algunos establecimientos nuevos al interior del desierto. “Ahí es una alerta mayor porque son los que deberían cuidar más este certificado. No hay normas fuertes que prohíban el uso inadecuado de las luminarias que no son correctas en este destino turístico Starlight.

Una opinión que comparte el profesor Pinzón: “Hay una falta de conciencia de que realmente hay que preservar el cielo oscuro. Nos faltan señalizaciones en las vías donde le digan a los conductores que bajen la luz; falta organización en todo el turismo desordenado que viene creciendo y que hemos identificado desde hace muchos años, porque realmente nadie les pide muchas cosas respecto a la contaminación lumínica”, explica el docente, quien señala que es un buen momento para tomar medidas para preservar el destino.

¿Está en riesgo la certificación?

“¿Sabías que la luz de los objetos celestes ha viajado miles de millones de años para llegar hasta tus ojos?, no la pierdas en la última fracción de segundo de su recorrido. Apaga la luz para proteger el cielo”, esa es la frase con la que los astrónomos quieren promover la protección del cielo nocturno en La Tatacoa.

“Queremos incentivar el cuidado del cielo oscuro, que es un tesoro para la región y para el turismo, porque en medio de todo hemos visto que la comunidad está comenzando a asumir el cielo como parte del patrimonio de la región, porque ya está certificado como uno de los mejores cielos del mundo para ver el firmamento”, explica Pinzón sobre la campaña que esperan emprender para continuar educando a los habitantes de la zona y nuevos emprendedores sobre la importancia de proteger los cielos oscuros.

Aunque el impacto de perder la oportunidad de ver las estrellas para generaciones presentes y futuras ya es bastante preocupante, al sector del turismo y la gastronomía de La Tatacoa también le inquieta el impacto que puede tener una posible perdida de la certificación –de acuerdo con Starlight, debe ser sometida a revisión a los dos años y renovarse cada cuatro–.

“Para quienes trabajamos en astronomía es bastante desfavorable, pero incluso pierde toda la comunidad porque este municipio (Villavieja) vive principalmente del turismo, el 90 por ciento de los visitantes vienen interesados en la observación astronómica. Al perderse no solo la certificación si no la oscuridad dejaremos de recibir recursos por los visitantes que vienen semana a semana. Perdemos todos” señala Vargas, quien añade que también preocupa que a nivel administrativo no se surtan los procesos para hacer los estudios para renovar la certificación de Starlight.

Sin embargo, desde la fundación, con sede en Canarias, resaltan el impacto positivo que han notado en la región desde que la certificación fue entregada. “Hasta ahora ha habido un cambio positivo en cuanto a concienciación, conducta y prácticas de astroturismo”, comenta Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight sobre los comentarios que sobre este destino han hecho monitores de la organización que han tenido la oportunidad de visitar el desierto recientemente.

Aunque reconoce que aún hay detalles para mejorar, en temas como cambiar luminarias blancas por unas cálidas, resalta también que desde la municipalidad se han acercado a la fundación con el interés de renovar la certificación.

Sin embargo, en la fundación si cuentan con antecedentes de destinos que se han dado de baja en la certificación por inactividad o que cuando renuevan reciben advertencias para adoptar caminos de mejora.

"Hoy por hoy lo que hemos conseguido en la mayor parte de los territorios Starligth es que hayan mejorado e incluso que amplíen el territorio. Los casos en los que hemos tenido que poner luz amarilla, como en un semáforo, o advertir de una luz roja, no ha sido precisamente por malas praxis en el territorio, han sido por áreas colindantes que han enturbiado y desmejorado la calidad del cielo de este espacio certificado", comenta Varela. Ese es precisamente uno de los temores de habitantes de Villavieja y astrónomos.

"Creo que podemos ser recertificados, pero con una cantidad de compromisos y con la lupa de la Fundación Starlight encima", señala Mario Vargas, quien también se ha certificado con esta organización como coordinador. "Las condiciones tienen que cambiar por parte del compromiso de la comunidad, de lo contrario hasta yo mismo estaría de acuerdo de que no se certificara si no tomamos conciencia", explica.

Lo cierto es que perder la oportunidad de mirar las estrellas en el cielo en un futuro es una amenaza latente para La Tatacoa y para toda la humanidad. Estudios han señalado incluso que la contaminación lumínica es tal que un niño nacido en una zona donde se veían 250 estrellas probablemente vería menos de 100 estrellas en el mismo lugar 18 años después.



