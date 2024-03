'Descubrimiento excepcional': desentierran dinosaurio de 70 millones de años en Francia

Damien Boschetto y su perro hallaron de casualidad los restos fósiles de un titanosaurio de hace 70 millones de años en el sur de Francia durante una caminata diaria. El hecho se dio a conocer la semana pasada en los medios europeos y rápidamente ganó relevancia internacional, ya que el joven de 25 años se tropezó con esta mega estructura ósea que sobresalía en un acantilado.

Si bien el hallazgo tuvo lugar el 15 de febrero del 2022, según informó el medio France Bleu, el proceso para “sacar” los restos y la investigación posterior recién se dio a conocer hace unos días. El paleontólogo aficionado dio aviso de inmediato a la Asociación Cultural Arqueológica y Paleontológica del Museo Cruzy. Ellos fueron los encargados de sustraer por completo al titanosaurio.

Lo llamativo de este dinosaurio de magnitudes insólitas es que desde el cráneo hasta la cola estaban perfectamente conectados, por lo que se retiró prácticamente en un 70 % completo desde el acantilado, que a principios del segundo mes del año se derrumbó en parte y así dejó a la vista esta especie.

El largo de este titanosaurio era de 10 metros y se lo consideró como uno de los más grandes de las especies de cuello largo en Europa. Esto tuvo lugar en el bosque de Montouliers y su estado de conservación se robó la atención de los paleontólogos, ya que partes de las extremidades estaban unidas anatómicamente, algo que no suele suceder en todos los casos y en especial en esa zona, donde también desenterraron otros pequeños dinosaurios y animales como cocodrilos.

A pesar del orden de los huesos, desde las entidades paleontológicas manifestaron que reconocer el tipo de dinosaurio sería difícil hasta no realizar un análisis mucho más profundo, ya que no aparecieron otros similares en kilómetros a la redonda. En tanto, destacaron que no existe comparación alguna con los que se descubrieron en la Argentina, que son mucho más grandes, con 40 metros de largo.

Sin embargo, el titanosaurio se expandió por diferentes zonas del planeta, por lo que la variedad de tamaños que existen en los sitios donde en la actualidad se exhiben sus restos van desde los 10 metros en adelante.

Los fósiles se llevaron al laboratorio del Museo Cruzy con el fin de ir a fondo en su clasificación. No obstante, desde aquella entidad reconocieron que no descartan la posibilidad de que se trate de una nueva especie. El grado de integridad del esqueleto facilitará el trabajo a posterior.

Qué se sabe del titanosaurio

Se trata de un descubrimiento raro y excepcional en Francia y en Europa

El titanosaurio estuvo presente durante el período Cretácico, que duró de 145 a 66 millones de años. En tanto, se reprodujo en casi todo el planeta, a excepción de la Antártida. En Europa, es la primera vez que un ejemplar apareció con los tejidos anatómicos. Según manifestaron los especialistas, el cuerpo se enterró enseguida, por lo que no alcanzó a descomponerse por completo.

En diálogo con The Washington Post, Boschetto contó: “Se trata de un descubrimiento raro y excepcional en Francia y en Europa”. Y añadió: “El día que vimos que se trataba de un dinosaurio casi completamente conectado, la emoción fue máxima”.

Por su parte, el director del museo al que fueron trasladados los huesos, Francis Fages, señaló: “Estos descubrimientos son interesantes desde el punto de vista científico porque contribuyen a la comprensión de las especies y los ecosistemas del Cretácico tardío de Francia y Europa”.

La Nación (Argentina) GDA

