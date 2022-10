Seis nuevas especies de ranas de lluvia del género Pristimantis (Strabomantidae) fueron descubiertas en los Parques Nacionales Llanganates y Sangay, en Ecuador, por los investigadores Jhael Ortega, Jorge Brito, y Santiago Ron.



Al anuncio, que fue hecho por Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), dice que se trata de especies del género Pristimantis (Strabomantidae): P. tamia, P. anaiae, P. glendae, P. kunam, P. resistencia, y P. venegasi.



De acuerdo con el Inabio, las nuevas especies pertenecen a dos grupos. "El primer grupo es hermano del subgénero Huicundomantis e incluye a P. tamia la cual carece de hendiduras vocales y membrana timpánica y tiene un iris azul verdoso claro".



El segundo grupo es notable por ser muy divergente y estar formado exclusivamente por nuevas especies: P. anaiae, P. glendae, P. kunam, P. resistencia, y P. venegasi. Las nuevas especies pueden distinguirse por carecer de hendiduras vocales y membrana timpánica y por tener grandes áreas redondas oscuras con bordes delgados y claros en la región sacra.



De esta forma, el género Pristimantis pasa a tener 569 especies distribuidas desde el este de Honduras y Panamá a través de los Andes hasta Bolivia, el norte de Argentina y Brasil, siendo el género de animales vertebrados terrestres con más especies.



Al ser desarrolladores directos (huevos terrestres y no renacuajos) no dependen de cuerpos de agua para su reproducción, por ello, se ha planteado la hipótesis de que el desarrollo directo podría ser una de las razones que explican su gran diversidad, especialmente en los Andes, la región con mayor número de especies; sin embargo, esa hipótesis no ha sido probada rigurosamente. La mayor riqueza de especies de Pristimantis ocurre en los Andes de Colombia y Ecuador.



El Inabio es una institución adscrita al gobierno de Ecuador que busca generar conocimiento y desarrollar ciencia, tecnología e innovación para garantizar la conservación del patrimonio natural mediante el uso soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad y sus componentes "para la consolidación de la sociedad del buen vivir".



