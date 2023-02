Un importante descubrimiento fue anunciado la semana pasada por el director del equipo de excavación que trabaja con el Consejo Supremo de Antigüedades, Zahi Hawass, el cual data de las dinastías V y VI del Reino Antiguo. Se trata de un hallazgo de numerosas tumbas.

Entre estos hallazgos arqueológicos, está la que podría ser la momia “más antigua” y “más completa” que se ha descubierto hasta ahora en Egipto. Además, en la misma excavación se encontraron los restos momificados un hombre llamado ‘Messi’, quien habría vivido hace unos 4.300 años.

Este portal pertenecía a un tal Messi: no al de la Argentina, que ganó la Copa del Mundo, sino a otro. Este Messi vivió hace unos 4300 años FACEBOOK

La situación llamó la atención de los hinchas del astro argentino que se llevó a su país la Copa del Mundo en año pasado, Lionel Messi, al conocer que el futbolista tuvo un homónimo que vivió hace más de 4 mil años.



El doctor Zahi Hawass dio, en su cuenta de Intagram, algunos detalles: “La expedición encontró un grupo de tumbas del Reino Antiguo, lo que indica que el sitio contenía un gran cementerio. La tumba más importante pertenecía a Khnum-djed-ef, que era sacerdote en el complejo piramidal de Unas”.



Pero esa no fue la única momia que hallaron, allí mismo contó que también reposaba una tumba para un sacerdote en el complejo de pirámides del rey Pepi I, en donde había nueve estatuas. El dueño de la tumba sería Messi, según lo que encontraron en una puerta falsa que se ubicaba cerca de las figuras, que serían la colección más grande que se ha encontrado en el lugar.

“En la misma zona donde encontramos las nueve estatuas, había una puerta falsa. Este portal pertenecía a un tal Messi: no al de la Argentina, que ganó la Copa del Mundo, sino a otro. Este Messi vivió hace unos 4300 años. De esto podemos concluir que las estatuas pertenecen a quien se llamaba Messi”, indicó el arqueólogo en una rueda de prensa que dio en el lugar donde se hizo el hallazgo.

Hawass también concluyó que el dueño de dichas estatuas era la persona identificada con el nombre de Messi.



Los internautas no han parado de hablar sobre la inesperada casualidad. “¿O sea que Messi tiene 4.300 años? Tenemos Messi para varios mundiales más. Siempre me pareció que los años no pasaban para el crack” y “Hace 4.300 años en lugar de balones de oro se entregaban estatuas. Eso quiere decir que Messi ganará 9 balones de oro”, escribieron a modo de broma los usuarios.



Entre los descubrimientos, los medios de comunicación y el experto indicaron que se había localizado, en un pozo de 15 metros de profundidad, “un sarcófago rectangular de piedra caliza, perteneciente a un hombre llamado Heka-shepes. Estaba sellado con mortero, tal como lo habían dejado los antiguos egipcios hace 4300 años. En el interior se encontró una momia cubierta con pan de oro, que puede ser la más antigua y completa encontrada en Egipto hasta la fecha”, resaltó Hawass.



Finalmente, detalló que se había encontrado otro pozo, con 10 metros de profundidad, que contenía un grupo de estatuas de madera. El equipo también descubrió tres estatuas de piedra que representaban a alguien llamado Fetek, además de una mesa de ofrendas y un sarcófago de piedra que contenía su momia.

